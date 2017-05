Erster Trailer zu Code Vein veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlichte einen ersten Trailer zum kommenden Action-RPG Titel „Code Vein“ welcher erst im Jahre 2018 erhältlich sein wird. Die Verantwortlichen nannten bisher kein genaues Erscheinungsdatum, auch für welche Plattformen sich der Titel aktuell in Entwicklung befindet wurde offen gelassen. Es sollen jedoch alle „wichtigen“ Plattformen bedient werden. Den Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Im Trailer wird uns die mysteriöse Welt von Code Vein näher vorgestellt, darüber hinaus gewährt uns dieser auch einen ersten Blick auf das Gameplay. So wie es aussieht orientiert man sich an den Action Titeln von From Software. Im Spiel bekommen wir auch die Möglichkeit uns mit anderen Charakteren zusammen zu schließen, welche uns mit ihren ganz individuellen Kampffertigkeiten im Kampf unterstützen werden.

„Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Riesige Wolkenkratzer, einst ein Symbol des Wohlstands, sind nur noch ein Grabstein der Menschheit, durchbohrt von den Dornen des Urteils. Im Zentrum der Zerstörung versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens ‚Vein. In dieser letzten Bastion kämpfen die Einwohner ums Überleben, gesegnet mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Wer sich seinem Blutdurst voll und ganz ergibt, riskiert es, zu einem der Verlorenen zu werden – teuflische Ghule, die auch den letzten Rest der Menschheit zu verschlingen drohen.“, so die offizielle Beschreibung.