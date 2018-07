Erster Premium DLC zu Kingdom Come Deliverance veröffentlicht

Warhorse Studios haben heute mit großer Freude bekanntgegeben das ab sofort das erste Premium DLC zu Kingdom Come Deliverance verfügbar ist. Mit dem gerade einm knappe 10 Euro teuren DLC können Spieler einen komplett neuen Weg im Spiel beschreiten. Für 10 Euro bekommt ihr fast ein neues Spiel geliefert. Der DLC "From The Ashes" ermöglicht es euch ab sofort Teil

der entstehungsgeschichte eines neuen Dorfes zu werden. Als Spieler besitzt ihr zwar das Dorf nicht, aber ihr seid komplett dafür verantwortlich. Ihr entscheidet welche Gebäude entstehen, welche Menschen sich im neuen Dorf ansiedeln oder wie ihr Streitigkeiten und Zwist in der Dorfbevölkerung regeln wollt. Da jedes Gebäude Einzigartig ist und mit verschiedensten Upgrades versorgt werden kann wird der Spieler aufgrund der Ressourcen, der Kosten und der Möglichkeiten sicherlich einige schwere Entscheidungen treffen müssen.

Das geniale daran ist aber nicht das City Bulding Feature, denn From The Ashes ist kein City Buliding Add-On. Es handelt sich viel mehr um ein Finanzmanagment Spielchen, bei dem ihr euch einen Punkt im Spiel erschafft, der nur für euch ist. Lord Divis, der Herrscher des Landes ermöglicht es euch, unweit des ehemaligen Räubercamps, eine neues Dorf aufzubauen. Dieses Dorf und die entsprechenden Aufgaben integrieren sich perfekt und nahtlos ins Hauptspiel und tauchen einfach auf. Es ist kein klassischer DLC, den man erst besuchen oder aktivieren muss. Es ist sogar möglich seine Reputation beim Herrscher zu verlieren, der dann vielleicht sogar auftaucht und euch das Dorf abnimmt, zusammen mit eurem neu gewonnen Titel als Bailiff.

Ihr könnt das Dorf als Heimat ansehen, es auch so benutzen, denn es wird eure Heimat werden!

Wir denken: Must Have für alle Fans des RPG´s