Erster Perfomance-Patch für Torment: Tides of Numenera steht bereit

Die Entwickler von inXile Entertainment haben sich den diversen technischen Problemen ihres isometrischen Rollenspiels Torment: Tides of Numenera angenommen und einen Performance-Patch veröffentlicht, welcher ab sofort für die Playstation 4, Xbox One und den PC zum Download bereit steht. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch ein Videoclip ansehen, in welchem auf die Verbesserungen eingegangen wird, darüber hinaus könnt ihr euch hier unseren Test zum Spiel durchlesen.

Der CEO von inXile Entertainment, Brian Fargo, kommentierte die Veröffentlichung des Updates wie folgt: „Seit der Veröffentlichung von Torment: Tides of Numenera arbeiten wir daran, die Fehler zu beheben, die von der Community gemeldet wurden. Wir freuen uns ankündigen zu können, dass wir viele Bugs behoben haben und das Spiel darüber hinaus auf allen Plattformen weiter optimiert haben und ich bin sicher, dass man das Spiel somit noch mehr genießen kann.“

Torment: Tides of Numenera – Das neue Update im Detail

Fixes many freezes that would happen in various situations.

Numerous performance optimizations.

Addendum text now appears on item descriptions. Dozens of items have more detailed descriptions depending on your lore skills and other factors.

Fixes an issue that was preventing party members from bantering. Party members should now be much more talkative.

Updates crisis sequences to rebalance a number of enemies. In certain situations, it will make combat proceed more quickly.

Numerous fixes and improvements to movement grid, pathing, and AI. This should prevent issues where the game would hang in combat.

Several quest and conversation fixes.

Inspiring Presence and other looping sound effects have been reduced or removed.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…