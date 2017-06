Erste Screenshots zu „Frostpunk“ veröffentlicht

Die „This War of Mine“ Entwickler der 11 bit Studios arbeiten derzeit fleißig an ihrem nächsten Projekt, welches eine Städtebau-Simulation namens „Frostpunk“ werden soll. Wie die ersten veröffentlichten Screenshots zeigen, wird es eine sehr düstere Welt werden, in welcher wir unsere Stadt errichten dürfen.

Darüber hinaus gewähren uns die Screenshots einen ersten blick auf die Benutzeroberfläche sowie einige Spielmechaniken. Am unteren Screenshotrand erkennt man die beiden Balken „Discontent“- (Unzufriedenheit=rot) und „Hope“- (Hoffnung=blau), die eine besondere Bedeutung haben werden. Zudem gilt es auch Missionen zu absolvieren, die in den gleichen Farben dargestellt sind und die beiden Anzeigen vermutlich beeinflussen werden. Auf zwei weiteren Bildern werden uns das Rechtssystem und die einhergehenden Probleme der Kinderarbeit aufgezeigt.

„Frostpunk“ soll deutlich größer ausfallen als „This War of Mine“, was sich nicht nur in der Spieldauer des Titels wiederspiegeln wird. Einen Erscheinungstermin hat der Titel leider noch nicht erhalten, doch die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen.