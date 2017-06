erste exklusive Playstation 4 Games im Jahr 2018

Eine Neuerung nach der anderen und ein Top Release nach dem anderen – so kennen wir die Sony Playstation und ihre Produkte. Die Playstation 4 wartet dabei aktuell immer wieder mit neuen Spielen auf, die wohl wirklich fast schon futuristisch anmuten, wenn man zum Beispiel an Farpoint mit Playstation VR und Aim Controller denkt. Die neuesten Spieleveröffentlichungen, die besten aktuellen Games und was die Zukunft so bringt, für alle die eine PS4 ihr eigen nennen – ein spannendes Thema, dem man definitiv seine Aufmerksamkeit schenken sollte.

Die Spieler der PS4 Konsole

Die PS4 ist ein modernes Gerät, bei dem man die besten Grafiken in top Spielen genießen kann und auf Abenteuerreisen in verschiedenste Welten gehen kann.Gerade die PS4 Pro ist eine der leistungsfähigsten Spielkonsolen aller Zeiten. Daran wird auch die jüngst angekündigte Microsoft X-Box One X nichts ändern können. Das wissen alle erfahrenen Konsolen-Zocker. Doch jetzt gesellt sich zur Gruppe der Spieler an der Konsole eine weitere Gruppe an Spielern. Nämlich jene, die eigentlich in der Welt der Glückspiele zu Hause sind. Wir reden hier also von jenen Spielern die stetig Book of Ra Deluxe Spiele Online zocken oder sich am virtuellen Roulette oder Blackjack Tisch niederlassen. Das Thema wird derzeit überall diskutiert.



Diese beiden Spielertypen sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich – denn beide wissen den Reiz von virtuellen Welten zu schätzen und haben bereits selbst erfahren, wie angenehm eine Spielerfahrung sein kann, wenn man völlig in eine neue Welt eintauchen und alles um sich herum vergessen kann.

Zwei Welten vereinen sich zu den besten Games 2018

Da die Industrie von online Casinos und Glücksspielgeschäften im Netz stetig ansteigt und die Welt der Konsolenspiele davon nun wirklich nicht sonderlich weit entfernt ist, so liegt der Schluss, diese beiden zusammen zu bringen, eigentlich recht nahe. Genau das gibt es jetzt in den besten Gambling Games für die PS4.

Das bedeutet man kann sich auf der Playstation ins virtuelle Casino begeben und dort den Spielgenuss, ganz wie auf den Spieleplattformen am PC, erleben. Nun ja, fast genauso – denn das Spiel um Echtgeld ist da in den Konsolenspielen leider noch nicht wirklich möglich. Doch mit etwas Glück können wir auf Entwicklungen in diese Richtung im Jahr 2018 hoffen. Will man ein solches Spiel jetzt erleben, kann man aber über die Internetfunktion der Konsole im Browser spielen. Dennoch empfehlen wir hier viel eher jene Spiele, welche speziell für die PS4 entwickelt wurden, auch wenn man sich dort mit Spielgeld zufrieden geben muss:

The Four Kings Casino and Slots : Zwar kann man hier nicht exakt Book of Ra Deluxe Spiele online zocken, aber man hat dennoch jede Menge Slot Spiele zur Auswahl, bei denen man sich ganz wie in den ursprünglichen landbasierten Spielhallen fühlen kann. Des Weiteren sorgen die Tisch Spiele, zusammen mit idealem Sound, für eine wahre Casino Atmosphäre. Da ist es einfach zu verstehen, warum dieses Spiel das wohl beliebteste Gambling Game für die Playstation ist.

Pure Hold’em : Dieses Spiel richtet sich an alle Poker Freunde, was der Name ja bereits andeutet. Verschiedenste Turniere und Einzelspielvarianten kann man entdecken, während man sich von den Top Grafiken und den interessanten Soundeffekten beeindrucken lässt. Hier wird fast jeder zum Poker-Fan.

Natürlich wehrt sich gerade Sony gegen solche Inhalte, obwohl In-Game Käufe in einigen Spielen bereits heute zum guten Ton gehören. Beim Four Kings Casino zum Beispiel sind In-Game Käufe gegen Echtgeld durchaus möglich, allerdings ist eine Auszahlung wie im klassischen PC-Casino nicht möglich.

Auch klassische Top Games warten in 2018

Neben den Gambling Spielen, die man schon bald auf der Konsole genießen kann, gibt es natürlich auch am Sektor der klassischen Konsolenspiele jede Menge Neuerungen, die sich gegen Ende dieses Jahres, oder im Jahr 2018, am Markt zeigen werden.

The Last of Us, Part 2 : Auch wenn es den Trailer zu diesem Spiel schon eine Weile gibt, so warten wir noch auf die eigentliche Herausgabe. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des beliebten Spiels für die PS3 – und von Naughty Dog, dem Herausgeber, erwarten wir hier wirklich nur das Beste.

Spider Man : Insomniac hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese weltweit bekannte Figur in ein weiteres top PS4 Game einzubinden – und wir haben jetzt schon die Hoffnung, dass dieses Unterfangen mehr als gelungen enden wird, vor allem weil der erste PS4 Teil (Spiderman 2) ja eher weniger ein erfolgreiches unterfangen war.

Days Gone : Auch wenn es ja schon fast Unmengen an Zombie Spielen für Konsolen gibt, so freuen wir uns dennoch auf dieses Spiel. Bluttriefend, spannend und abwechslungsreich – das verspricht man sich von diesem Spiel. Schon bald können wir uns hoffentlich davon überzeugen, ob das wirklich so ist. Allerdings wird wohl die PS4Pro Version wesentlich hübscher aussehen, wenn man das so sagen darf.



Das Beste in jeder Hinsicht

Egal ob man Gambling Spiele bevorzugt, die einem eine teilweise grandiose Casino Erfahrung bescheren, oder ob man lieber klassische Games zockt – das Jahr 2018 verspricht ein großartiges zu werden. So können sich alle, die die PS4 zu Hause haben, schon jetzt auf diese Zeit freuen. Die gerade zuende gehende E3 hält noch einige gute Spiele und große Ankündigungen mehr für uns bereit. Was allerdings noch interessanter wird sind die Ankündigungen die in diesem Jahr noch auf uns warten.