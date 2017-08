Erste Episode von Batman: The Enemy Within – The Telltale Series ab sofort erhältlich

Die zweite Staffel der erfolgreichen Abenteuerserie von Telltale Games, Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment lässt Spieler ihren eigenen Bruce Wayne gestalten und den Joker ganz neu formen.

der preisgekrönte Entwickler und Publisher Telltale Games sowie DC Entertainment und Warner Bros. Interactive Entertainment haben heute die erste Episode von Batman: The Enemy Within veröffentlicht, die neue fünfteilige Serie, die Telltales einzigartige Version des dunklen Ritters fortsetzt. Episode eins ‚The Enigma‘ steht ab sofort auf PC, Xbox One und PS4 zum Download zur Verfügung.



Später in dieser Woche wird das Spiel außerdem für Mac veröffentlicht und erscheint im Oktober für iOS- und Android-Geräte. Im Oktober wird es in Nordamerika und Europa zusätzlich eine spezielle Season-Pass-Disc geben. Die Disc wird die erste Episode der neuen Staffel sowie Zugang zum Download aller kommenden Folgen enthalten, die online veröffentlicht werden.