Erste Bilder der „Atari Box“

Vor einigen Wochen kündigte Atari eine neue Spielekonsole namens „Atari Box“ an, nun gewährt der Hersteller einen Blick auf die ersten Bilder des Systems. Unterhalb des Artikels könnt ihr die Bilder betrachten, welche die Konsole aus mehreren Perspektiven zeigen.

Nintendo hat es mit der „Nintendo Classic Mini“ und der bald erscheinenden „SNES Mini Classic“ vorgemacht und einen gewissen Hype ausgelöst. Die Nostalgiker unter euch werden sicherlich bereits die „NES Mini“ besitzen und die „SNES Mini classic“ vorbestellt haben. Atari konnte in den 70er und 80er Jahren viele Erfolge feiern und dominierte den „Konsolenmarkt“, bis Sony und Nintendo ins Geschäft einstiegen und Atari verdrängten. Nun will das Unternehmen wieder zurückkehren und den Konsolenmarkt mit der sogenannten „Atari Box“ aufmischen.

Anders als Nintendo setzt Atari hierbei jedoch nicht nur auf Klassiker, sondern möchte nebenbei auch neuere Titel im Angebot haben. Die verbaute Architektur ist heutiger Standard, mit typischen Schnittstellen wie der HDMI-Port und 4-USB-Anschlüsse. Darüber hinaus ist die Atari Box mit einem SD-Karten-Slot ausgestattet, welcher bei der Nutzung zusätzlicher Spiele zum Einsatz kommen soll. Welche Software für die Konsole bereit gestellt werden soll ist bisher nicht bekannt, jedoch hieß es zuletzt, dass Neuentwicklungen ebenfalls möglich seien und man derzeit auf der Suche nach Entwicklern ist.

Wann die Atari Box nun letztendlich veröffentlicht werden soll, hat das Unternehmen leider noch nicht verkündet, doch sollen schon bald weitere Informationen erfolgen. Wie die Konsole jedoch in Erscheinung treten soll, hat Atari auf einigen Bildern festgehalten und veröffentlicht. Beim Look setzt Atari ganz klar auf ein klassisches Design (darunter Holzelementen, geriffelte Linien und ein gehobener Rückenteil). Indikator-Lichter sind in der Konsole verbaut, welche durch das Material hindurch scheinen werden. Das Gerät wird sowohl Klassiker wie auch Neue Titel im Angebot haben und in zwei Varianten auf den Markt kommen, zum einen haben wir die Holz-Version und zum anderen die Schwarz-Rot-Version.