Erscheinungstermin für Update 1.6 und dem DLC Last Stand für The Division bekannt

Ubisoft hat den Termin für das kommende Update 1.6 und die vorerst letzte Erweiterung Last Stand für den Open World Third-Person Shooter Tom Clancy´s The Division offiziell bekannt gegeben. Die neuen Inhalte werden am kommenden Dienstag, den 28.Februar 2017 erscheinen.

Die Inhalte werden während der planmäßigen Wartungsarbeiten zwischen 9:30 Uhr und 12:30 Uhr aufgespielt. Das Update 1.6 verbessert die Server-Performance und die Performance der PS4 Pro Version. Die kompletten Patchnotes werden noch veröffentlicht, jedoch soll die PS4 Pro von einer besseren Auflösung profitieren und ein besseres Upscaling bieten. Das Update 1.6 wird für jeden Spieler kostenlos zur Verfügung stehen und wird drei neue Dark-Zone-Klassen (DZ 7-9) freischalten. Die vorerst letzte Erweiterung Last Standist im Season Pass enthalten und kann auch einzeln erworben werden, diese beinhaltet den Last-Stand-Modus wie auch einen neuen PVP-Modus für die Dark Zone.

