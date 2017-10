Entwicklung von „The Amazing Eternals“ wird pausiert

Das Entwicklerteam von Digital Extremes (Warframe) hat mitgeteilt, dass sie ihr Free-to-Play Spiel „The Amazing Eternals“ vorerst nicht weiter entwickeln werden. Ob an dem Projekt jemals wieder gearbeitet wird ist bisher unklar. Wer bereits Geld in das Projekt investiert hat, der kann selbstverständlich eine Rückzahlung einfordern. Wem der Titel so gar nichts sagt, für den haben wir einen Trailer unterhalb des Artikels eingebunden.

„Nach vielen internen Diskussionen über den aktuellen Zustand von The Amazing Eternals haben wir uns dazu entschlossen, die Entwicklung zu pausieren“, heißt es in einem Statement der Entwickler. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben hart daran gearbeitet, ein Spiel zu entwickeln, das uns voller stolz sagen lässt, dass es ein großes Potenzial hat. Wir haben uns jedoch die aktuelle Gaming-Landschaft und die Performance in der Closed Beta angesehen. Unglücklicherweise zog das Spiel nicht schnell genug Spieler an, um eine tragfähige Matchmaking-Basis mit einer aktuellen Design-Ausrichtung erreichen zu können, was der Lebensnerv dieser Art von Spiel ist. Mit schweren Herzen machen wir einen Schritt zurück, um das Design neu zu bewerten und unsere unerschrockenen Helden in der Zukunft vielleicht noch einmal zu besuchen.“