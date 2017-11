Electronic Arts: „Anthem“ sieht großartig aus und EA Motives Action Spiel übrigens auch

Während der UBS Global Technology Conference 2017 in San Francisco, sprach Chief Financial Officer Blake Jorgensen von Electronic Arts über Bioware´s „Anthem“ und EA Motive’s noch unangekündigtes Action Spiel. EA Motive steht unter Jade Raymond´s Leitung, die zuvor bei Ubisoft bereits an der „Assassin´s Creed“-Franchise, sowie „Watch Dogs“ beteiligt war.

Jorgensen erwähnte, dass Electronic Arts stets bemüht ist großartige neue Titel zu entwickeln, die sich zu bekannten Franchises etablieren könnten. Als Beispiel hierfür nannte er Bioware´s „Anthem“. So berichtet er davon bereits das team in Edmonton besucht zu haben und neben Chief Executive Officer Andrew Wilson, „Anthem“ selbst gespielt zu haben, was im übgrigen „wirklich aufregend aussieht“. Laut Jorgensen habe das Team einen ausgezeichneten Job gemacht und EA sei sehr aufgeregt bezüglich der Veröffentlichung im kommenden Jahr.

Bei dem neuen Action Spiel von EA Motive müssen die Spieler jedoch noch etwas Geduld aufbringen, denn der Release ist für das Fiskaljahr 2021 vorgesehen. Dies bedeutet, dass der Titel zwischen April 2020 und März 2021 veröffentlicht werden soll. Jedenfalls erklärt Jorgensen, dass dieser Titel ebenfalls „sehr aufregend und fantastisch“ aussehen soll, zudem bietet das Spiel interessantes Gameplay, welches seiner Meinung nach bisher niemand zuvor geboten hat.

Darüber hinaus gibt Jorgensen noch an, dass man über 100 neue Mitarbeiter für EA Motive einstellen konnte, die aus verschiedenen „unglaublichen Studios“ kommen und Erfahrung in Action orientierten Spielen haben. Möglicherweise sind auch einige Mitarbeiter des geschlossenen Studio Visceral Games dabei.