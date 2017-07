Elder Scrolls Online – Morrowind im großen Test

The Elder Scrolls Online ist seit seinem erscheinen eines der besten MMO´s die auf Playstation 4 jemals erschienen ist. Hinzu kommt jetzt die Erweiterung Morrowind, die uns in eine alte, neue Welt mitnehmen will. Morrowind also eher gesagt Vardenfall bringt uns eine Welt zurück die wir vor vielen Jahren schon einmal hätten besuchen können. Wir haben damals die Chance nicht genutzt, also bleibt uns nur die Chance den Test mit jemandem durchzuführen der sich in ESO auskennt. Es hat also etwas länger gedauert bis wir mit unserem Test fertig werden konnten.

The Elder Scrolls online ist onehin schon gewaltig und bietet Inhalte für viele hundert Stunden. Die Morrowind Erweiterung bringt uns jetzt noch einmal einen ganzen Haufen mehr Inhalte. Nostalgiker werden sich in den neuen Regionen sehr wohl fühlen. Die alte Welt von Morrowind sieht immer noch sehr heimelig aus. Sicherlich ist es nicht die gleiche Welt, aber größtenteils noch die gleiche. Natürlich ist ESO ein ganz anderes Zeitalter und so gibt es nur geringe Parallelen zur alten Welt, die dystopische Welt ist aber immer noch genauso interessant und geheimnisvoll wie damals.