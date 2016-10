Elder Scrolls Online: Konsolen haben die Nase vorn

jüngst gewährte uns Entwickler und Publisher Bethesda einen Einblick in die Userbasis von The Elder Scrolls Online – Tamriel Unlimited. Nach den Zahlen von Bethesda liegen die Konsolenfassungen des Spieles deutlich vor der PC Fassung. Auch wenn die Fans von Konsolen gut ein Jahr länger warten mussten als PC Spieler. Laut Matt Firor, Game Director von Elder Scrolls Online sind die Anteile an PS4, X-Box One und PC recht gleichmäßig verteilt, sprich um die 30% jeweils, womit die Konsolenversionen zusammen den Markt in Elder Scrolls Online bestimmen.

In kürze dürfen sich allerdings alle Spieler über ein neues Update freuen One Tamriel für Konsoleros am 18. Oktober verfügbar sein. PC-Spieler können dieses schon seit dem 5. Oktober nutzen.

