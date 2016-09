Eiskalt und Puckativ? NHL 17 im großen Test…

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns auf EA verlassen und bekommen ein neues NHL, früh genug geliefert bevor der Winter kommt. Irgendwie ist es bei mir immer so das ich gerade in der kalten Jahreszeit immer Lust auf Eishockey und Snowboardgames bekomme. NHL ist da jedes Jahr ein Highlight für sich, also sind die Erwartungen auch entsprechend hoch. Unser großer Test klärt was NHL 17 wirklich kann, denn wir haben uns sehr ausführlich mit dem Spiel beschäftigt, auch wenn derzeit noch die Sonne scheint…

Auch in diesem Jahr spendiert uns EA wieder eine Ganze Menge Neuigkeiten, erwartungsgemäß werden diese aber wohl eher minimal bis garnicht spürbar sein, alles andere würde uns sehr wundern. Die jährlichen Sportspieleserien, egal ob es nun EA ist, 2K oder Konami ist, da tun sich alle nicht viel. Die jährlichen Serien entwickeln sich in der Regel stetig aber langsam. Dennoch sind wir natürlich immer frischer Hoffnung, wir haben ja auch schon mehr oder minder Wunder erlebt, wir erinnern da gerne an das beste Madden aller Zeiten!

