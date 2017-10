eiskalt getestet – NHL 18 im Praxistest

*

Natürlich führt uns Electronic Arts in diesem Jahr nicht nur wieder in die Halle und aufs Grün, sondern natürlich auch wieder aufs Eis. Ob NHL 18 in diesem Jahr eine Bereicherung für die Ganze Branche geworden ist, seinem Ruf sich zu verbessern und das tatsächlich gerecht werden kann, oder ob es eine Schlitterpartie wird die für extreme Ausrutscher sorgt klärt nur eines: Ein Test! Natürlich haben wir es uns auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen die Kuh auf´s Eis zu führen und zu schauen wie sie sich schlägt!

EA hat es sich in diesem jahr nicht nehmen lassen wieder einige tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Für uns Pressevertreter und den Handel hat der Hersteller natürlich immer ein nettes Blatt Papier zur Hand auf dem alles aufgelistet ist, was als Verkaufsargument zählt, was besser, neuer und vor allem der grund ist warum ihr NHL 18 kaufen solltet. Wir hier bei Playstation Choice ignorieren diese Factsheets in der Regel so gut es geht und möglich ist, weil wir euch mit „echten“ Informationen versorgen wollen. In diesem Sinne weisen wir euch natürlich auch darauf hin das die verwendeten Bilder in diesem Artikel auf offiziellen Pressematerial stammen. Aufgrund eines Hardware defektes sind leider viele Screenshots und Videos verloren gegangen…