Ein umfangreiches Gameplay Video zu Drawn to Death veröffentlicht

David Jaffe, einer der kreativen Köpfe hinter der bekannten God of War Reihe, arbeitete zuletzt an Drawn to Death.

Der Grafikstil ist absichtlich so gewählt, als wären es Zeichnungen eines Highschool-Schülers. Das Spiel soll eine Mischung aus einem Brawler und einem Third-Person-Shooter sein und uns spannende Online Gefechte bieten.

Drawn to Death wird exklusiv am 04.April 2017 für die Playstation 4 veröffentlicht. Für alle PS-Plus Mitglieder wird der Titel sogar zu den „kostenlosen“ Spielen im April gehören. Passend zum nahestehenden Release veröffentlichten die Verantwortlichen einen 28 Minuten langen Gameplay Trailer, welchen ihr euch unterhalb des Artikels zu Gemüte ziehen könnt.

