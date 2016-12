Ein paar glückliche Gewinner im Adventskalender Türchen 14-18

Oh Mann, oh Mann die Zeit vergeht aber sehr schnell in den letzten Tagen. Da sind wir doch wieder einmal soweit das wir euch ein paar Namen nennen wollen und wir müssen auch noch einige Gewinne verschicken, also ran an den Speck! Wir verkünden heute eine Gruppe netter Gewinner:

Gewinner des 14.ten Türchens:

Ein PC Überraschungsspiel geht an: Heidrun Weitzel

Einmal Dishonored PS4 geht an: Otis Ayo

Gewinner des 15.ten Türchens:

1 PC Überraschungsspiel geht an: Katrin Kemter

Gewinner des 16.ten Türchens:

1 PC Überraschungsspiel geht an: Michael Fritzmann

1 x Strike Vector Ex geht an: Wolfgang Zacharias

Gewinner des 17.ten Türchens:

1 PC Überraschungsspiel geht an: Thomas Walkos

Gewinner des 18.ten Türchens:

Die 5 Gamestop Gutscheinkarten gehen an:

Daniel Neumann

Burak Ucucu

Bastian Hülsegge

Daniel Scheffner

Sasa Grbic

