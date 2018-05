Earthfall – Kooperativer Shooter erscheint im Juli

„Earthfall“ hat einen offiziellen Veröffentlichungstermin erhalten. Demnach erscheint der kooperative Shooter bereits im Juli 2018, sodass sich Fans nur noch wenige Wochen gedulden müssen.

Die Verantwortlichen Entwickler von Holospark haben einen neuen Trailer zum kommenden Shooter „Earthfall“ veröffentlicht, in welchem man auch gleichzeitig den Erscheinungstermin des Titels preisgibt. Demnach wird man das Spiel bereits am 13. Juli 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen. Die Retail-Version wird von Gearbox Publishing vertrieben.

In „Eartfall“ können sich Spieler zu einer Gruppe von bis zu vier Spielern zusammenschließen, um gemeinsam gegen die einfallende außerirdische Invasion zur Wehr zu setzen. Um zu Überleben müssen die Spieler zusammen arbeiten, die Basis verteidigen und unterschiedliche Aufgaben erledigen. Wer keine Lust auf menschliche Mitspieler hat oder gerade keine findet, der kann auch mit Ki-Teammitgliedern spielen.

Darüber hinaus lassen sich Barrikaden sowie Selbstschussanlagen strategisch aufstellen, um die Feinde zu besiegen. Zudem bekommt man in einer Kampagne auch eine Geschichte geboten, welche den Spieler an unterschiedliche Schauplätze schicken wird. Unterhalb des Artikels könnt ihr den besagten Trailer begutachten, der neben dem Veröffentlichungstermin auch einige Spielszenen für euch bereit hält.