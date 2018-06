EA Play – Kurzer Teaser zu „Anthem“ und Keyart enthüllt

Wie bereits im letzten Jahr wird Publisher Electronic Arts auch in diesem Jahr ein EA Play-Event abhalten, welches im Vorfeld der E3 2018 stattfinden wird. Um die Spannung etwas in die Höhe zu treiben veröffentlichte man einen kurzen Teaser-Trailer zum kommenden Sci-Fi-Shooter „Anthem“ und bestätigt, dass man am 09. Juni mehr zum Spiel enthüllen wird.

Am 09. Juni 2018 wird das EA Play-Event abgehalten, wo viele neue Spiele des Publishers bereits im Vorfeld der E3 2018 näher präsentiert werden sollen, darunter DICEs „Battlefield 5“ als auch Biowares „Anthem“. Dies verdeutlichen die Verantwortlichen mit einem wirklich kurzen Teaser-Trailer, welcher auf das Event verweist. Demnach kann man sich darauf einstellen mehr zur Story, den Charakteren, der Welt und den Monstern zu erfahren. Darüber hinaus wird man weiteres Gameplay zu sehen bekommen, welches das Fliegen, das Kämpfen und das Plündern präsentiert.

Neben dem Teaser veröffentlichte Bioware auch das offizielle Keyart zu „Anthem“, welches ihr unterhalb des Artikels findet. Das EA Play-Event findet am 09. Juni 2018, um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Wir werden versuchen euch so gut es geht vom Event zu berichten und euch alle Informationen zusammen zu fassen, alternativ könnt ihr das Event auch im Livestream mitverfolgen.