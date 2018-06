E3 2018: Sony möchte ab Mittwoch damit beginnen PS4 Titel anzukündigen

So langsam aber sicher nähern wir uns dem größten Spiele-Event des Jahres, nämlich der E3, und Publisher Sony startet eine „Countdown to E3 2018“ Aktion. Beginnend am Mittwoch, dem 06. Juni 2018, wird Sony jeden Tag einen neuen Titel enthüllen. Aber keine Bange Sony Interactive Entertainment wird auch genug Material für die E3 2018 übrig lassen.

Sony Interactive Entertainment hat heute auf dem offiziellen Playstation Blog verkündet, dass man bereits im Vorfeld der E3 2018 einige Titel enthüllen wird. So sollen ab Mittwoch um 8:00 Uhr pazifischer Zeit, also um 17 Uhr unserer Zeit, jeden Tag neue Titel enthüllt werden. Beginnend soll am 06. Juni 2018 ein Playstation 4 Titel mit VR Unterstützung enthüllt werden, am 07. Juni wird Sony das Veröffentlichungsdatum eines Spiels der eigenen Worldwide Studios enthüllen. Am 08. Juni soll ein weiteres Playstation 4 enthüllt werden, am 09. Juni folgt die Ankündigung eines Playstation-VR Titels und am 10. Juni werden weitere Details über die Veröffentlichung eines „mit Spannung erwarteten Spiels“ für die PlayStation-VR verraten.

Anscheinend befindet sich bei Sony Interactive Entertainment so einiges an Spielen in der Pipeline, denn Fans sollen sich keine Sorgen machen, dass für die E3 2018 nichts mehr übrig bleibt an Neuankündigungen. Am 11. Juni 2018 soll nämlich im Rahmen der E3 2018 der „Hauptgang“ serviert werden, denn dann hält Sony seine E3-Konferenz um 18.00 Uhr Pacific Time (hierzulande ab 3 Uhr nachts) ab. Unter anderem werden „The Last of Us Part II“, „Marvel´s Spider-Man“, „Death Stranding“ und „Ghost of Tsushima“ näher präsentiert.