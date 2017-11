Dynasty Warriors 9 erscheint auch in Europa

Wie Publisher Koei Tecmo Games heute bekannt gab, soll das Actionspiel „Dynasty Warriors 9“ hierzulande am 13.Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Somit müssen wir uns nur unwesentlich länger auf den Titel gedulden, als die japanischen Spieler, welche bereits am 08.Februar 2018 mit dem Titel bedacht werden.

„Dynasty Warriors 9“ wird zum ersten Mal in der Spielreihe ein Open World Erlebnis bieten, in welcher wir nicht nur mit historischen Ereignissen und Figuren konfrontiert werden, sondern auch noch unzählige Haupt- und Neben-Aufgaben zu erledigen haben werden. „Jedes Kapitel lässt die Spieler tiefer in die politischen und militärischen Machenschaften der jeweiligen Ära eintauchen, beginnend mit dem Aufstand der Gelben Turban bis zur Vereinigung Chinas“, so die Entwickler. Die Handlung der Geschichte der „Drei Königreiche“ wird in 10 Kapiteln abgehandelt und soll die Spielweise der Spieler widerspiegeln.