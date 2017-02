Kalypso und Realmforge haben Dungeons 3 für Herbst 2017 angekündigt. Was einst als Hommage an Dungeon Keeper begann, etablierte sich zu einer selbständigen Reihe mit bereits zwei erfolgreichen Titeln. Dungeons 3 soll für PS4, Xbox One, PC, MAC und Linux veröffentlicht werden und soll sowohl Einzelspieler als auch Koop-Spieler ansprechen.

In Dungeons 3 stehen euch die drei Fraktionen Horde, Untote und Dämonen zur Verfügung, welche der Dungeon Lord vereint hat. Ihr erschafft euren einzigartigen Untergrund Kerker mit einer riesen Auswahl an verschiedenen Räumlichkeiten, Fallen und Strukturen. Ihr erschafft Truppen und lasst diese, durch euren Leutnant der Dunkelelfin Thalya, in die Schlacht gegen die Mächte des guten führen. Das Spiel wird euch 20 Missionen bieten die euch mindestens 20 Stunden unterhalten sollen, darüber hinaus werden, zum aller ersten Mal in der Geschichte der Reihe, zufallsgenerierte Level geboten. Keine gespielte Session wird sich wie die andere anfühlen. Einen animierten Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen.

