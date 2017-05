Dungeons 2 (Steam) aktuell kostenlos über den Humble Bundle Store sichern

Der Humble Bundle Store hat aktuell ein ganz besonderes Angebot parat, für aktuell noch knapp 33 Stunden bietet man dort nämlich für jedermann die Steamversion von Dungeons 2 an. Der Strategie Titel erschien bereits am 24. April 2015 für PC und am 27. Mai 2016 folgte eine Umsetzung für die Playstation 4. Aktuell werkeln die Mannen Realmforge Studios an Dungeons 3.

Über diesen Link gelangt ihr zum Angebot und könnt es euch kostenlos sichern, vorausgesetzt wird nur ein Steam Account, eine Registrierung bei Humble Bundle und ihr müsst dann nur noch euren Steam Account mit dem Humble Bundle Store verknüpfen. Der Key wird euch dann per Mail zugesandt.

„Der Dungeon Lord ist zurück! Auf seinem unaufhaltsamen Rachefeldzug schart der dunkle Herrscher in Dungeons 2 zahlreiche neue Monster aus allen Ecken der Unterwelt um sich und wagt sogar den Schritt an die Oberwelt! Errichten Sie einzigartige Dungeons, rekrutieren Sie eine Armee furchterregender Kreaturen, übernehmen Sie die Kontrolle über zwei abwechslungsreiche Fraktionen, verteidigen Sie Ihr Reich gegen Eindringlinge und zerstören Sie die Städte der Menschen!“, so die offizielle Beschreibung des Spiels.

Features:

Einzelspieler-Kampagne mit 11 Missionen, 2 spielbaren Fraktionen, 26 einzigartigen Kreaturen, viele verschiedenen Heldentypen und abwechslungsreichen Spielmodi

und abwechslungsreichen Spielmodi Dungeons 2 bietet absolut einzigartiges Gameplay: In der Unterwelt Dungeon Manager, in der Außenwelt taktische Echtzeitstrategie

taktische Echtzeitstrategie Dank der Schreckenshand behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Untergebenen und geben zielgenaue Befehle

über Ihre Untergebenen und geben zielgenaue Befehle Verlassen Sie das Dunkel der Unterwelt , um die schrecklich schönen Städte der Menschen in Schutt und Asche zu legen

, um die schrecklich schönen Städte der Menschen in Schutt und Asche zu legen 4 kompetitive Mehrspieler-Modi für bis zu 4 Spieler über LAN und Internet