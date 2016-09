Drivecub VR ist ein Neues Spiel, kein Update

Driveclub VR wird kein Update. Das Spiel wird neue Strecken und neue Spielmodi bieten, eine neue Tour, neue Trophäen und vieles mehr sollen abenfalls mit dabei sein. Damit verteidgte Game Director Paul Rustchynsky jetzt kürzlich die Tatsache das Driveclub VR kein Update sein wird, sondern ein komplett neues Spiel. 40 Euro müssen Spieler von Driveclub schon investieren wenn sie in den VR Sektor wechseln wollen. Ob die beiden Spiele untereinander kompatibel sein werden ist noch offen, wir gehen allerdings davon aus das es nicht der Fall sein wird.

Ob Sony aber in der Lage ist ein „neues Spiel“ mit dem Titel Driveclub an den Mann zu bringen ohne dabei an „frühere Erfolge“ anzuknüpfen bleibt nur zu hoffen. Das Vertrauen der User dürfte Driveclub VR allerdings nicht wirklich bekommen. Bereits jetzt regen sich viele über den Preis auf.

Wir denken:

Wenn Driveclub VR wirklich neue Spielmodi und neue Strecken bietet dann kann man ja mal drüber nachdenken! Amazon.de Widgets

