Driveclub VR im Test

Driveclub sollte einmal Sony´s Steckenpferd werden, es sollte die Playstation 4 auf ein neues Niveau heben. Die Idee hinter Driveclub war auch super und ist es eigentlich immer noch. Leider hatte Driveclub eine Menge Probleme mit den Servern und allen Funktionen die das Spiel eigentlich ausmachen sollten. Driveclub war ein Desaster für Sony und doch funktionierte es irgendwann… dann war es auch eigentlich ein wirklich Super Spiel. Leider hatten die meisten das Vertrauen in Driveclub bis dahin verloren. Mit Driveclub VR will Sony jetzt wieder einen Systemseller bringen. Wir haben das Spiel ausführlich für euch getestet.

Driveclub VR greift das klassische Driveclub wieder auf und liefert zusammen mit vielen DLC´s des Spieles. Die VR Variante konnte schon so einigen Redaktionen das Mittagsessen ins Gesicht treiben. Offenbar kommt nicht jeder mit der hohen Spielgeschwindigkeit und dem verbundenen VR Headset klar. Wir haben das ausprobiert und in Driveclub VR so einige Runden gedreht, so einige Crashs überstanden und auch einige Gegner das fürchten gelehrt. Natürlich konzentrieren wir uns in unserem Driveclub Test lediglich auf die VR Umsetzung, die Funktionen des Playstation VR und die VR Erfahrung. Wir wollen nicht den alten Test wieder aufrollen. Aus diesem Grund umreißen wir die Details nur kurz und bleiben beim wesentlichen. >>Hier gehts weiter<<

