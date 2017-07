Dreadnought closed Beta giveaway!

Zur feier des Tages, weil heute ist Sonntag, haben wir hier eine nette kleine Liste mit PS4 Codes für die closed Beta von Dreadnought für euch. Wir geben jedem der einen haben will einen Code! Hinterlasst uns euren Codewunsch einfach bei Faceboob auf der Facebook Fanpage von Playstation Choice, da haben wir extra einen Post eingerichtet auf dem ihr euch melden könnt. Alternativ dürft ihr uns auch gerne eine E-Mail an: Redaktion (at) Playstation-Choice (punkt) de schicken und uns um einen code bitten! Zum Abgleich hinterlasst ihr hier aber bitte einen Kommentar das ihr eine E-Mail schreiben werdet! Wir wollen ja nicht das sich hier irgendwer die Codes erschleicht der garnicht zu unseren Fans/Lesern gehört!

Falls ihr diesen Artikel über eine App lest, besucht bitte unsere Spieleseite im Internet. Es ist wichtig das ihr Kommentare HIER hinterlasst und nicht in einer App, da wir das dann nicht berücksichtigen könnten!

Wir geben euch bescheid sobald alle Codes weg sind!

Seid jetzt schon Teil der größten Raumschlachtensimulation auf PS4 und behaltet euren Fortschritt!

Hier einige Let´s Play Videos damit ihr schonmal schauen könnt:

Wenn ihr das möchtet dann dürft ihr uns auch gerne einen Daumen hoch für die Videos dalassen oder gleich unseren Kanal abbonieren, dann verpasst ihr nichts mehr! Wir bleiben für euch dran! Also! Meldet euch bei uns und wir gewähren euch kostenfrei Zugang zur closed Beta von Dreadnought… warum?…. Nur so, weil wir es können 😉 … und euch mögen!

Aber glaubt ja nicht das wir euch verschonen wenn wir auf euch im Spiel treffen 😉