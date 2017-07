Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age angekündigt

Der sehnlichst erwartete neuste Teil der beliebten DRAGON QUEST-Reihe folgt dem Abenteuer eines Helden, der das Geheimnis seines Schicksals mithilfe einer Gruppe charmanter Charaktere, aus der Feder des berühmten Mangazeichners Akira Toriyama, lüften muss. DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age wird Spieler in eine Welt des Abenteuers führen und sie, begleitet durch die Musik des Komponisten Koichi Sugiyama, zu Helden machen.

In einer besonderen Videonachricht zur Feier dieser Ankündigung stellt Yuji Horii, der Schöpfer der DRAGON QUEST-Reihe, das Spiel vor und bietet ein Update zum Lokalisierungsstand des Spiels.

Weitere Informationen zur westlichen Version werden im Herbst 2017 bekanntgegeben, auf der diesjährigen Gamescom ist also nicht unbedingt damit zu rechnen, aber wer weiß, vielleicht erleben wir ja noch eine Überraschung.

DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age wird 2018 erhältlich sein und ins Englische, Französische, Spanische, Italienische und Deutsche übersetzt.