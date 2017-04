Dragon Quest Heroes II ab sofort auch bei Steam

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass der brandneue Action-Rollenspiel-Hit DRAGON QUEST HEROES II ab sofort für den PC über STEAM erhältlich ist.

Das Spiel wurde von KOEI TECMO (NIOH) entwickelt und vereint charmante Charaktere, fesselnde Musik und tief gehende RPG-Mechaniken zu einer Mischung, wie sie besonders die Fans von DRAGON QUEST lieben. Dem Spiel wurden zudem neue und spannende Elemente hinzugefügt, unter anderem ein Mehrspielermodus, eine frei erkundbare Spielwelt und die Möglichkeit, selbst eines der kultigen DRAGON QUEST-Monster zu steuern.

DRAGON QUEST HEROES II zeichnet sich durch Illustrationen und das Design des weltbekannten Künstlers Akira Toriyama aus. Der Storymodus verfügt über 15 alte wie neue spielbare Helden, wie etwa die Neulinge Rafael und Resa sowie Fanlieblinge aus DRAGON QUEST IV, DRAGON QUEST VI, DRAGON QUEST VII und DRAGON QUEST VIII. Acht zusätzliche Charaktere sind im brandneuen Koop-Mehrspielermodus spielbar, in dem sich bis zu vier Spieler online verbünden können, um sich Monsterhorden in speziellen Dungeons und in Story-Schlachten zu stellen.

DRAGON QUEST HEROES II bietet mehr Anpassungsoptionen als je zuvor, mit einer Vielfalt an Talenten, Waffen und Accessoires, aus denen Spieler auswählen können. Hinzu kommt das verbesserte Monstermedaillen-System, mit dem Spieler DRAGON QUEST-Kultmonster nicht nur herbeirufen, sondern sich auch in diese verwandeln können, um das Blatt im Kampf zu wenden.

DRAGON QUEST HEROES II ist ab sofort auf STEAM erhältlich und wird ab dem 28. April auch für die PlayStation 4 verfügbar sein.

Dragon Quest Heroes II befindet sich aktuell auch bei uns im Test. Ein Review folgt in kürze! Freut ihr euch schon auf Dragon Quest Heroes 2 oder habt ihr noch vom ersten Teil genug?

