Dragon Quest Builders – Eine Lanze brechen für eine Kopie

Wie ihr in unseren vorherigen Artikeln schon lesen konntet sind wir zwar sehr an Dragon Quest Builders interessiert gewesen, aber leider konnten wir bisher unsere Finger nicht an das Spiel bekommen. Trotz der Tatsache das wir zum Release leider kein Exemplar hier hatten, habe ich es mir nicht nehmen lassen das Spiel trotzdem zu besorgen und zu testen. Natürlich denken viele alleine beim Titelbild schon an einen Minecraft-Klon, aber auf der Gamescom zeigte sich das Spiel ganz anders, aus diesem Grund war mein persönliches Interesse hier besonders hoch.

In Dragon Quest Builders erstellt ihr einen Charakter und begebt euch auf die Reise in eine Welt in der die Kreativität vom bösen Drachenfürsten gestohlen wurde. Menschen können nichts mehr selber machen. Weder ein Haus bauen, noch eine Fackel herstellen. Alles was die Menschen besitzen ist das was die Monster verschont haben und das was sie finden. Doch ihr spielt den einzigen Helden der von der Göttin auserwählt wurde die Welt zu retten und der noch kreativ ist. Dragon Quest Builders entführt euch also in ein zerstörtes und fast leeres Alefgard, das IHR wieder aufbauen sollt.

