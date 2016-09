Dragon Quest Builders – Demo für PS4 und Vita jetzt runterladen

Was macht eigentlich Dragon Quest Builders? Das Spiel ist fast so weit. Eine erste Demo kann seit gestern im Playstation Store heruntergeladen werden. Die Demo ist bisher für Playstation 4 und PS Vita erschienen. Dragon Quest Builders kann ein ganz interessanter Titel werden. Wir haben das Spiel bereits auf der Gamescom 2016 angetestet >>klickst du hier<<. Leider werden in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr als nur ein Minecraft Clone erscheinen. Aus diesem Grund raten wir euch jetzt schon einmal einen Blick in die Demo zu werfen.

Dragon Quest Builders kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint voraussichtlich am 28.Januar 2017.

