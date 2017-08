Dragon Ball FighterZ angespielt

Der Beat´Em´Up Titel „Dragon Ball FighterZ“ wird im Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Der Publisher Bandai Namco Entertainment packt den Titel derzeit auf der Gamescom 2017 aus und gibt euch die Möglichkeit den Arcade Part anzuspielen. Dabei könnt ihr wäheln, ob ihr gegen einen lokalen Gegner antretet oder dem Computer eins auf die Mütze gebt. Darüber hinaus wird bald eine geschlossene Beta abgehalten, die vom 16. bis zum 18. September stattfinden wird. Alle interessierten Spieler können sich über folgenden Link zur Beta registrieren.

Wir haben das Spiel bereits anspielen können und sind begeistert. Die Kampfspielexperten von Arc System Works schaffen es dem 2,5D Prügler mit wunderschönen Animationen die Dragon Ball Seele einzuhauchen. Jedes kleine Detail erinnert an die beliebte Animationsserie um Son Goku und seine Freunde. Die Steuerung ist dabei ganz simpel gehalten und beschränkt sich meist auf die leichten und starken Attacken. Energieangriffe lassen sich mit der X-Taste (A-Taste) aktivieren, verursachen jedoch nicht viel Schaden. Und sollte euch die Steuerung doch zu komplex erscheinen, so könnt ihr bedenkenlos zur „Noob“-Taktik Switchen und mit dem Button Smashing beginnen, so kann man auch gewinnen, das konnte ich zumindest feststellen, als ich die ein oder andere Partie mit verfolgt habe.

Im Rahmen der geschlossenen Beta werdet die Mögklichkeit haben Son-Goku, Son-Gohan, Piccolo, Vegeta, Trunks, Krillin, Freezer, Cell und Majin Buu testen können. Die Kämpfe werden dabei stets in der 3Vs.3 Variante ausgetragen. Unterhalb des Artikels haben wir für euch den aktuellen Trailer passend zur Gamescom 2017 eingebunden.