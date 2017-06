Dragon Ball Fighters für Playstation 4, Xbox One und PC angekündigt

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment und Arc System Works gaben bekannt, dass man derzeit an Dragon Ball Fighters arbeiten würde. Dabei handelt es sich um ein neues 2,5D Beat’em Up Spiel im Dragon Ball Universum. Die Entwickler von Arc System Works waren zuletzt für die BlazBlue Reihe und Guilty Gear Reihe verantwortlich und haben dementsprechend sehr viel Erfahrung mit Kampfspielen. Dragon Ball Fighters soll Anfang 2018 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

In Dragon Ball Fighters wird ein 3-gegen-3-Teamkampf-System genutzt, in welchem die Spieler verschieden Charaktere im Team vereinen können. Darüber hinaus versuchen die Entwickler die unglaublich schnellen Kämpfe und Manöver, für welche die Dragon Ball Reihe bekannt ist, spielerisch umzusetzen. Laut dem Producer Tomoko Hiroki habe man sich bewusst für die 2,5D-Darstellung entschieden, da einige Dinge nur in diesem Stil umsetzbar seien.

Die offizielle Enthüllung von Dragon Ball Fighters soll am 12.Juni 2017 erfolgen. Zwei Screenshots aus dem Spiel könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen, jedoch sind diese in einer relativ kleinen Auflösung vorhanden.