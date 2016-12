Double Dragon 4 kommt Anfang 2017

An alle Nostalgiker da draußen die sich nach der guten alten Zeit sehnen hat der Publisher Arc System Works was Besonderes im Petto und es kommt bereits am 30.Januar 2017.

Double Dragon IV soll am 30.Januar 2017 für PC über Steam und die PS4 erscheinen. Das Spiel kommt komplett im Achtzigerjahre-Gewand daher und bietet actiongeladene Side-scrolling Action welche auch neue Features bieten wird. Ein Koop-Modus ist selbstverständlich ebenfalls an Bord. Die Story setzt direkt nach dem Ende von Double Dragon II an.

Seht euch unterhalb der Zeilen den Ankündigungs-Trailer an und schwelgt nochmal in Erinnerungen an die gute alte Zeit.

