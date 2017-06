Dissidia Final Fantasy NT für Playstation 4 angekündigt

Heute kündigte Square Enix überraschend den Beat’em Up Titel Dissidia Final Fantasy NT für die Playstation 4 an. Dissidia: Final Fantasy existiert schon länger als Arcade Version in Japans Spielhallen und der Publisher kündigte bereits in der Vergangenheit an, dass sich eine Konsolenversion des Titels in Entwicklung befände, jedoch war es lange still um die besagte Konsolenversion. Demnach soll Dissidia Final Fantasy NT Anfang 2018 für die Playstation 4 veröffentlicht werden.

Einen ersten Trailer haben die Verantwortlichen heute ebenfalls veröffentlicht, welchen ihr euch wie üblich unterhalb des Artikels ansehen könnt. Das Teambasierte Kampfspiel entsteht in Zusammenarbeit mit den talentierten Entwicklern von Team Ninja, die zuletzt Nioh hervorbrachten. In Dissidia Final Fantasy NT werdet ihr mit legendären Helden und Schurken der Final Fantasy Reihe auf´s Schlachtfeld ziehen können. Zudem werdet ihr die Möglichkeit haben die bekannten Bestias der Reihe während des Kampfes zur Hilfe rufen können, wie Ifrit, Shiva oder Odin, um im Kampf die Oberhand behalten zu können.

Features von Dissidia: Final Fantasy NT (Herstellerangabe)

Final Fantasy – Alles, was du jemals haben wollen könntest – Über 20 spielbare Final Fantasy-Helden und -Schurken zum Spielen, über zehn ikonische Kampfarenen, legendäre Beschwörungen, massig ausrüstbare Waffen und Moogles.

Noctis feiert seine triumphale Rückkehr auf die PS4 als ein Kämpfer, um die Welt von Dissidia zu retten.

Taucht in eine komplett neue Final Fantasy-Geschichte ein, geschrieben von Kazushige Nojima (Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV, Final Fantasy X, Kingdom Hearts und Kingdom Hearts II)

In jedem Kampf, den du wagst, wirst du XP und Gil erhalten, um die Anpassung eines Final Fantasy-Champions zu vertiefen – von EX Skills über Waffen bis zu Skins, level auf.

Das Heldenmut-Kampfsystem erlaubt einen viel tieferen und methodischeren Angang an das Kampfspiel-Genre und trennt das Glück vom Skill.