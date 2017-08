Dissidia Final Fantasy NT auf der Gamescom angespielt

Die Verantwortlichen von Square Enix gaben vor kurzem den offiziellen Starttermin der geplanten Closed Beta zu ihrem kommenden Kampfspiel „Dissidia Final Fantasy NT“ bekannt. Demnach werden ausgewählte Teilnehmer vom 26. August bis 4. September 2017 das Spiel selbst testen können.

Besucher der Gamescom 2017 erhalten ebenfalls die Gelegenheit selbst Hand an den Titel zu legen und können sogar einen garantierten Beta Zugang gewinnen, darüber hinaus wird man an einem Turnier teilnehmen können, sofern es eure Skills erlauben und ihr bekommt eine weitere Chance auf einen zusätzlichen Gewinn. In Dissidia Final Fantasy NT werdet ihr mit legendären Helden und Schurken der Final Fantasy Reihe auf´s Schlachtfeld ziehen können. Zudem werdet ihr die Möglichkeit haben die bekannten Bestias der Reihe während des Kampfes zur Hilfe rufen können, wie Ifrit, Shiva oder Odin, um im Kampf die Oberhand behalten zu können.

Wir waren heute auf der Gamescom und konnten den Titel bereits spielen. Geboten wird euch reines Multiplayer-Material, in welchem ihr euch mit zwei weiteren Spielern gegen drei Kontrahenten stellen müsst. Die Steuerung wird Serienfans gleich vertraut vorkommen, auch wenn diese um einige Neuerungen erweitert wurde. Beschwörungen werden mit dem Touchfeld des PS4 Controllers vorgenommen und entfesseln einen Effektsturm. Eines kann ich euch bereits vorab verraten, wer darauf hofft im Zweifelsfall mit Button-Smashing voran zu kommen, den muss ich enttäuschen. Jeder Angriff muss sitzen und gezielt ausgeführt werden, denn bereits kleine Fehler können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Fans der Final Fantasy Reihe sollten auf jeden Fall einen Blick riskieren, die komplexe Steuerung könnte jedoch den ein oder anderen abschrecken. Allen Dissidia Fans kann ich den Titel in dieser Form definitiv weiterempfehlen und freue mich auf den Release im kommenden Jahr.

„Dissidia Final Fantasy NT“ soll am 30.Januar 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht werden. Allen interessierten kann ich nur das Tutorial-Video unterhalb des Artikels ans Herz legen.