Disgea 5 Complete Demo für Switch erhältlich

Die Kollegen von Nippon Ichi haben in der Nacht offiziell angekündigt das noch vor dem lang erwarteten Release von Disgea 5 Complete, für Nintendo Switch eine offizielle Demo erscheint. Im englischsprachigen Raum ist die Demo bereits verfügbar. Bei uns in Europa könnt ihr die Demo ab dem 19.May herunterladen. Disgea 5 Complete erscheint offiziell ab dem 23. Mai in Nord Amerika und wird ab dem 26. Mai dann endlich auch in Deutschland und ganz Europa erhältlich sein. Einen Overview Trailer haben wir noch für euch:

Ihr wollt wissen wie das Spiel ist? Wir haben einen Test der Playstation Version für euch! Den findet ihr hier: Disgea 5 Test

