Diese Titel erwarten euch im Juni 2017

Wir haben für euch mal wieder eine Release-Liste für den Monat Juni 2017 erstellt. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr was euch alles an Spielen in diesem Monat erwartet.

Am 02.Juni 2017 erscheint Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes für die Nintendo 3DS. Ein neues Abenteuer im Harvest Moon Universum erwartet euch. „In dem Land, welches unter dem Namen „Oase der Erntegöttin“ bekannt ist, haben sich die Zeiten geändert. Vielen Bewohner haben im Dorf des Himmelsbaumes gelebt und das Land war einst üppig und grün. Dann jedoch begann die Macht der Erntegöttin zu verblassen und aus fruchtbaren Böden wurde vertrocknetes Ödland. Es liegt nun an Ihnen, die sieben Himmelsbäume wiederzubeleben, um der Erntegöttin wieder zur ihrer ursprünglichen Macht zu verhelfen und somit auch das Land fruchtbar zu machen.“ Dabei könnt ihr euch auf folgende Features freuen:

Spielen Sie als Junge oder Mädchen, umwerben Sie Junggesellen oder Junggesellinnen und gründen eine Familie

Auf das Fan-Feedback wurde gehört: Ausführliches Tutorial und verbesserte Spielsteuerung sind enthalten

Eine komplette Stadt mit vielen Einwohnern, die über ihre eigenen Charakterzüge und liebenswerte Macken verfügen

Nutzerfreundliche Spielerhilfen und Farmspielmechaniken

Komplett neue Hauptcharaktere

Formen Sie Ihr Land so, wie Sie es möchten

Erweitern Sie Wasserstraßen und fangen neue sowie seltene Fischarten

Kümmere Sie sich um den neuen Tier-Zuwachs: Poitou-Esel

Neue Pflanzen und Blumen gibt es zu entdecken

Ebenfalls am 02.Juni 2017 erscheint das von Fans langersehnte Kampfspiel Tekken 7 für die Playstation 4, Xbox One und den PC. „Werden Sie Zeuge des epischen Abschlusses der Geschichte um den Mishima-Klan und enthüllen Sie die Hintergründe zu jeder einzelnen Phase des endlosen Familienkriegs. Aufgebaut auf der Unreal Engine 4, besticht Tekken 7 mit Story-basierten Kämpfen, intensiven Duellen gegen Freunde und Rivalen sowie innovativen Kampfmechaniken.“ Tekken 7 wird euch über 30 Charaktere bieten, die jeweils über unterschiedliche Kampffertigkeiten verfügen. Darüber hinaus werden „brandneue Kampfmechaniken und Moves“ eingeführt, „wie “Rage Arts”, “Power Crushes” und “Rage Drives” verbessert, die das Gameplay für Spieler aller Fähigkeitsstufen zugänglicher machen.“

Am 06.Juni 2017 wird die neuste Erweiterung für das MMORPG The Elder Scrolls Online: Morrowind für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. „The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited WIRD BENÖTIGT. Spieler, die The Elder Scrolls Online bereits besitzen, erwartet das Abenteuer im neuen Kapitel der preisgekrönten Online-Rollenspiels. Morrowind sieht sich einer tödlichen daedrischen Bedrohung gegenüber, der nur Sie Einhalt gebieten können. Brechen Sie auf zu einer gefährlichen Reise durch legendäre Orte, von vulkanischen Ebenen zu Wäldern voller Pilze.

•RETTEN SIE MORROWIND – Verhelfen Sie einem Halbgott zu seinen verlorenen Kräften, um Vivec vor einem Meteoriteneinschlag zu schützen

•WERDEN SIE ZUM HÜTER – Meistern Sie die Naturmagie einer neuen Klasse mit einem Kriegsbären an Ihrer Seite

•VERBÜNDEN SIE SICH MIT ASSASSINEN – Helfen Sie einem legendären Elite-Mitglied der Morag Tong, das Sie durch eine tödliche politische Intrige führen wird

•KÄMPFEN SIE IM PVP – Tragen Sie den Kampf in die Aschlande: 4v4v4 PVP-Kämpfe in kompetitiven Arenen

Am 06.Juni 2017 wird das Horror Spiel Town of Light für die Playstation 4 und die Xbox One veröffentlicht. „In Town of Light erlebt man die tragische Geschichte der damals 16-jahrigen Renée, die als Erwachsene noch immer an den Symptomen ihrer psychischen Erkrankung leidet. Auf der Suche nach Antworten begibt sie sich Jahre später an den Ort zurück, an dem sie den Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hat. Begleiten Sie Renée auf eine düstere und bewegende Reise, in der die Grenzen zwischen Unterhaltung, Geschichte und Realität verschwimmen. Town of Light ist ein Psychothriller aus der Ego-Perspektive, der im „Ospedale Psichiatrico di Volterra“, einer ehemaligen Nervenheilanstalt von Volterra (Italien), spielt. In den 1970er Jahren wurden sämtliche dieser Institutionen von der italienischen Regierung geschlossen, und allen Patienten wurden ihre Grundrechte rückübertragen.“

Freut euch auf folgende Features:

Entdecken Sie mehr von Renées Geschichte als jemals zuvor mit neuen, nie zuvor gesehenen Story-Elementen.

Finden Sie die Seiten von Renées Tagebuch, um ihre Geschichte zu vervollständigen, während Sie das Charcot Asyl erforschen.

Neue und verbesserte Stimme über eine dramatische Lektüre von Renées Tagebuch.

Neue Musik von Singer-Songwriter Sóley.

Mehrere Gegenstände und Details wurden dem Charcot und seiner Umgebung hinzugefügt und machen es so zu einer intensiveren Erfahrung als jemals zuvor

Eine Reihe von grafischen und Benutzeroberflächen-Erweiterungen, einschließlich höherer Auflösung sowie Verbesserung von Beleuchtung und Himmel, sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis

PS4 Pro Erweiterungen.

Am 09.Juni 2017 erscheint das Off-Road Rennspiel DiRT 4 für die Playstation 4, Xbox One und den PC. „DiRT 4 hebt Passion und Authentizität des tollkühnen Off-Road Rennspiels auf ein neues Level und fordert die Furchtlosigkeit jedes Spielers heraus, indem es die Spannung, die Emotion und die Passion des Off-Road Racings perfekt einfängt. Es erschafft diesen hitzigen Mix aus Adrenalin und Furcht, der die Körper der Spieler durchströmt, wenn diese in der letzten Runde selbst engste Kurven blind durchrasen und mit dem größtmöglichen Topspeed zu schier unmöglichen Überholvorgängen ansetzen, während sie das Ziel bereits vor Augen haben. Off-Road Racing ist weit mehr als perfekte Kurvenfahrt – hier geht es um Herzrasen und blitzschnelle Entscheidungen in letzter Sekunde.“

Am 16.Juni 2017 wird ARMS exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. „ARMS bringt Boxen auf ein ganz neues Level! Der besondere Twist: Die Charaktere haben ausfahrbare Arme mit verschiedenen Waffen. Hier ist Strategie gefragt und es ist die Aufgabe des Spielers Schlag-, Verteidigungs- und Ausweichmanöver geschickt zu kombinieren. Gemeinsam mit Freunden kann man spaßige Mehrspieler-Kämpfe austragen. Das ganze kombiniert mit einer Intuitive Bewegungs- oder nach Wahl auch klassische Tastensteuerung macht diese völlig neue Nintendo IP zum ultimativen Boxring-Erlebnis exklusiv auf Nintendo Switch.“

Am 20.Juni 2017 soll Cave Story + für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. „Cave Story+ ist eine Neuauflage des Metroid-ähnlichen Actionspiels Cave Story für Nintendo Switch. Diese erweiterte Version bietet neben einer frischen HD-Optik auf neue Level, Bosse, Waffen und Endsequenzen.“

Originale (320×240) Grafik und verbesserte “HD” Grafik

Überarbeitete Musik und der originale Soundtrack

Kombination neuer/alter Grafik und Musik!

Sechs neue Spielmodi (darunter Wind Fortress, Boss Rush und mehr!)

Über 20 epische Bosskämpfe durch Mimiga Island

15 zu erkundende Level in der riesigen Welt

10 einzigartige Waffen zu finden und zu aktualisieren

USB Controller Kompatibilität

Vier einzigartige Enden

Am 20.Juni 2017 wird die neuste Erweiterung zu Final Fantasy XIV Online namens Stormblood für die Playstation 4 und den PC veröffentlicht. „Bei Stormblood handelt es sich um die dritte Erweiterung für das Online-Rollenspiel Final Fantasy 14. Damit finden neue Areale und Dungeons rund um das »Verbotene Land« Eureka Einzug in die Fantasy-Welt. Es gibt zusätzliche Jobs, Rezepte du natürlich Quests. Hinzu kommen Schwimmen und Tauchen als neue Fortbewegungsarten. Nicht zuletzt wird die Stufen-Obergrenze für Charaktere in dem MMORG mit Stormblood von 60 auf 70 angehoben.“

Am 20.Juni 2017 wird der Twin-Stick-Shooter Nex Machina für die Playstation 4 und den PC veröffentlicht. „Nex Machina ist ein von Housemarque entwickelter, fesselnder Twin-Stick-Shooter im klassischen Arcade-Stil. Von Robotron und Smash TV inspiriert, konzentriert sich Nex Machina auf geballte Action, Wettstreit und Voxel-Zerstörung in einer entfernten Zukunft im ‚Cablepunk‘-Look. In der Welt von Nex Machina hat sich die Menschheit gänzlich ihrer Abhängigkeit von der Technologie hingegeben, sodass sie nicht einmal mehr ihre Augen von den Bildschirmen ihrer Mobilgeräte abwenden können. Unbemerkt haben die Maschinen überall um sie herum ein eigenes Bewusstsein entwickelt, das die menschliche Intelligenz bei weitem übersteigt. Als überlegene Spezies geben sie sich nicht länger damit zufrieden, den Menschen zu dienen. Und um das ein für alle Mal klarzumachen, fangen sie an, alles menschliche Leben auszulöschen.“

Am 23.Juni 2017 wird das Action-Rollenspiel Ever Oasis exklusiv für die Nintendo 3DS veröffentlicht. „Erkunden Sie die Welt, um ihre Oase zu vergrößern – in „Ever Oasis“, einem erfrischend neuen RPG-Abenteuer vom legendären Producer Koichi Ishii, dem Schöpfer der Mana-Serie, präsentiert ihnen ein einzigartiges Abenteuer voller Echtzeit-Kämpfe, ausgeklügelter Rätsel und gefährlicher Dungeons. Vor langer Zeit war die Welt von Chaos umgeben, einer dunklen Macht, die alle Zivilisationen bedrohte. Um die Menschen zu schützen, wurde eine blühende Oase erbaut, doch ein mächtiges Biest erschien kurz darauf am Himmel und lies Zerstörung auf die Oase herabregnen, bis nur noch Ruinen verblieben. Bekämpfen Sie Gegner in Echtzeitkämpfen und wechseln Sie dabei zwischen drei Kämpfern hin und her. Erkunden Sie eine raue Wüste, tiefe Höhlen und Dungeons voller Rätsel. Sammeln Sie Rohstoffe, um in Läden Items zu erstellen, oder verbinden Ausrüstungsgegenstände und Items in ihrem Baumhaus.“

Am 23.Juni 2017 erscheint das Rennspiel Micro Mashines World Series für die Playstation 4, Xbox One und den PC. „Micro Machines World Series setzt auf das durchgeknallte Gameplay der Vorgänger und erstrahlt schon bald in HD-Qualität. Bekannte Areale wie Garten, Küche, Werkstatt und viele weitere werden wieder in verrückte Rennpisten verwandelt. Zusätzlich zu den klassischen Spielmodi, wie Rennen und Eliminierung, führt Micro Machines World Series neue interaktive Kampfarenen ein. Diese erlauben es Ihnen, im Kampf gegen Freunde oder KI-Kontrahenten ein irrwitziges Durcheinander anzurichten. Auch das Teamplay kommt nicht zu kurz, denn in den Modi wie „Capture the Flag“ und „King of the Hill“ müssen einzigartige Fähigkeiten der Fahrzeuge geschickt eingesetzt werden. Fahren Sie gegen bis zu zwölf Spieler online und bis zu vier Spieler lokal am selben Bildschirm. Jedes der 12 Fahrzeuge verfügt über einzigartige Waffen und Fähigkeiten, sowie eine riesige Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten. Zudem stehen mehrere Renn- sowie Kampfstrecken zur Verfügung.“

Am 27.Juni 2017 wird das Weltraum-Actio Spiel Elite: Dangerous für die Playstation 4 veröffentlicht. „Elite: Dangerous wurde anfangs unter dem Namen Elite 4 entwickelt und ist ein Weltraumspiel in der Tradtion des 80er-Jahre-Klassikers. Der Spieler erkundet als Pilot eines aufrüstbaren Raumschiffs eine zufallsgenerierte Galaxie – allein oder im Multiplayer – und hat die freie Wahl ob er Händler, Pirat, Söldner oder Erforscher wird. Elite: Dangerous wurde über Kickstarter per Crowdfunding finanziert. Die Leitung der Entwicklung übernahm der Elite-Miterfinder David Barben.“

Am 30.Juni 2017 erscheint der ikonische Beuteldachs Crash Bandicoot im neuem Gewand in der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy exklusiv für die Playstation 4. „Die Inhalte der N.Sane Trilogy, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped, wurden mit viel Liebe und der neuesten Technologie von Grund auf neu erschaffen, inklusive brandneuer Tonaufnahmen der Originalsprecher und neuen Inhalten, um das klassische Gameplay der Serie einer ganz neuen Generation zu präsentieren. Stelle dich im ersten Abenteuer erneut dem bösen Dr. Neo Cortex und durchkreuze seine finsteren Pläne zur Errichtung einer Armee aus genetisch modifizierten Schergen, laufe in der Fortsetzung Schlittschuh, düse mit dem Jetpack durch größere, offenere Level und hüpfe im Finale der Reihe, Warped, schließlich durch Raum und Zeit. Bist du bereit, mehr „ump“ in dein „wump“ zu bringen?“

Am 30.Juni 2017 soll Little Dew 2 für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. „Ittle Dew 2 ist der Nachfolger des 2013 erschienen Action-Adventures Ittle Dew, einer Hommage an die alten Top-Down-Zelda-Spiele. Diesmal stranden Heldin Ittle und ihr fliegender Fuchs-Begleiter Tippsie auf einer völlig neuen Insel. Mithilfe einer magischen Karte und insgesamt vier Items, die sich allesamt aufwerten lassen und die zeitgleich als Waffen und Werkzeuge dienen, müssen wir uns durch diverse Dungeons rätseln, um die verstreuten Teile eines zerbrochenes Floßes aufzutreiben.“

Am 30.Juni 2017 wird Valkyria Revolution für die Playstation 4, Playstation Vita und die Xbox One veröffentlicht. „Valkyria Revolution (vormals Valkyria Azure Revolution) ist der vierte Teil der Valkyria-Reihe, der inhaltlich aber nur noch wenig mit den drei Chronicles-Teilen zu tun hat. Statt dem alternativen Zweiten Weltkrieg hält die »Azure Revolution« als Szenario her, während der das kleine Kolonialreich Juteland um Unabhängigkeit vom Ruzi-Imperium streitet. Der Spieler übernimmt Amleth, der Anführer der Elitegarden von Uteland. Ihm zur Seite steht Ophelia, die Prinzessin von Uteland. Das Gameplay von Valkyria Revolution kombiniert taktische Kämpfe mit Rollenspiel-Elementen.“

Und das sollte es gewesen sein an Neuerscheinungen für den Monat Juni 2017. Denkt dran, die Erscheinungsdaten könnten sich noch verschieben oder es könnten plötzlich weitere Spiele veröffentlicht werden, die hier nicht aufgeführt sind. Wir hoffen dennoch euch eine kleine Orientierungshilfe geben zu können und wünschen euch wie immer viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl, euer Playstation-Choice Team.