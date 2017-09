Diese Spiele hält der Oktober 2017 für euch bereit

Hallo liebe Gaming Community, schon wieder ist ein Monat vorbei und der nächste hat viele großartige Titel parat. Wir haben uns mal wieder die Mühe gemacht und euch eine Übersicht über die kommenden Spiele im Oktober verschafft. Auf welche Titel freut ihr euch besonders? Teilt es uns ruhig mit.

Titel: Forza Motorsport 7

Plattformen: Xbox One, PC

Genre: Rennspiel

Release: 02.Oktober 2017

„Forza Motorsport 7 bietet Motorsport-Rennen auf unzähligen bekannten Strecken, mit einem Fuhrpark aus mehr als 700 lizenzierten Wagen aus diversen Fahrzeugklassen, darunter auch LKWs. Ein dynamisches Wettersystem sorgt dafür, dass bei Starkregen nicht nur die Sicht eingeschränkt ist, sondern sich auf dem Boden rutschige Pfützen ausbreiten. Wie in Forza 6 gibt es unter anderem Regen- und Nachtrennen. Außerdem kann man das Aussehen seinen Fahrer anpassen.“

Titel: TheHunter: Call of the Wild

Plattformen: Xbox One, Playstation 4

Genre: Jagd-Simulation

Release: 02.Oktober 2017

„Die Jagd-Simulation theHunter: Call of the Wild bietet eine 50 Quadratmeilen große Open-World, in der Spieler in dichten Wäldern, Feldern und Tälern verschiedenen Tieren wie Bisons oder Hirschen nachstellen können. Dabei werden nicht nur das Tierverhalten sondern etwa auch Wetterereignisse, der Tag- und Nachzyklus und selbst der Wind simuliert, die alle Auswirkungen auf das Jagderlebnis haben können. Neben dem Singleplayer-Modus stehen in the Hunter: Call of the Wild auch kooperative sowie kompetitive Multiplayer-Optionen für bis zu acht Spieler zur Verfügung.“

Titel: Lovers in a Dangerous Spacetime

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Weltraum-Action

Release: 03.Oktober 2017

„Lovers in a Dangerous Spacetime ist ein Koop-Plattformer für bis zu zwei Spieler, in dem jeder ein Besatzungsmitglied eines kleinen Raumschiffes übernimmt. Während der Erkundung des Weltalls müssen die verschiedensten Komponenten bedient werden, seien es das Steuer und der Antrieb – aber auch Schilde sowie Waffensysteme, wenn es zum Feindkontakt kommt. Nach und nach kann das Schiff mit Upgrades ausgebaut werden. Im Juni 2016 wurde das Spiel um einen Koop-Modus für vier Spieler erweitert.“

Titel: Dragon’s Dogma Dark Arisen

Plattformen: Playstation 4, Xbox One

Genre: Action-RPG

Release: 04.Oktober 2017

Bei „Dragon´s Dogma: Dark Arisen“ handelt es sich um ein Remaster des 2012 auf Playstation 3 und Xbox 360 erschienen Action-RPGs aus dem Hause Capcom. Spieler können sich hier nicht nur auf die grafisch verbesserte Version des Originals freuen, sondern erhalten auch zusätzlich die umfangreiche Erweiterung „Dark Arisen“ zusätzlich hinzu. 2016 erschien diese Sammlung bereits für den PC und dient als Basis für die Portierung auf die aktuelle Konsolengeneration.

Titel: A Hat in Time

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Mac

Genre: Action-Adventure

Release: 05.Oktober 2017

„A Hat in Time ist ein mithilfe von Crowdfunding finanziertes 3D-Action-Adventure, das den Fokus auf Jump&Run-Passagen legt. Der Spieler schlüpft in die Rolle von »Hat Kid«, die durch die Zeit reisen und sämtliche Zeitsplitter finden muss. Unter anderem kann die Heldin von Wänden abspringen oder verwendet ihren magischen Regenschirm, der ihr verschiedene Fähigkeiten verleiht. Außerdem ist ein kooperativer Multiplayer-Modus geplant. Der Grafikstil erinnert stark an The Legend of Zelda: The Wind Waker“

Titel: Battle Chasers: Nightwar

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Genre: Rollenspiel

Release: 06.Oktober 2017

„Battle Chasers: Nightwar basiert auf der Comic-Reihe Battle Chasers von Joe Madureira. Das Spiel ist von Final Fantasy und anderen JRPGs inspiriert und kombiniert die fernöstlichen Gameplay-Elemente mit zufällig generierten Dungeons. Als Schauplatz dient der verlorene Kontinet »The Grey Line«. Spieler schlüpfen in die Rolle von Gully und durchqueren zusammen mit ihren Verbündeten die unwirtliche Welt, um ihren Vater, den großen Helden Aramus, zu finden. In den mit Fallen und Puzzles gespickten Dungeons tragen die Helden rundenbasierte Kämpfe aus, in denen jrpg-typisch ein Mana-System, Superangriffe und Aktionsleisten eine tragende Rolle spielen. Schlüsselszenen der Geschichte werden in animierten 2D-Sequenzen erzählt.“

Titel: Oxenfree

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Adventure

Release: 06.Oktober 2017

„Oxenfree versteht sich laut offiziellen Angaben als ein Adventure, bei dem der Fokus auf der spannenden Handlung liegt, die von euch zu jeder Zeit beeinflusst und zu einem von mehreren verschiedenen Enden geführt werden kann, während ihr das dunkle Geheimnis von Edward Island erkundet. Spiele Alex, einen intelligenten, rebellischen Teenager, die ihren neuen Stiefbruder Jonas zu einer Übernachtparty auf eine alte, militärische Insel mitnimmt. Die Nacht nimmt eine schreckliche Wende, wenn du unwissentlich ein geisterhaftes Tor öffnest, das die dunkle Vergangenheit der Insel hervorgebracht hat. Wie du mit diesen Ereignissen, deinen Freunden und mit den ominösen Kreaturen umgehst, die du entfesselt hast, ist deine Entscheidung“

Titel: Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen

Plattformen: Nintendo 3DS

Genre: Rollenspiel

Release: 06.Oktober 2017

„Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen ist ein Rollenspiel und eine Neuauflage des GBA-Spiels Mario & Luigi: Superstar Saga.“

Titel: Mittelerde: Schatten des Krieges

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 10.Oktober 2017

„Mittelerde: Schatten des Krieges ist die Fortsetzung des Open-World Action-Adventures Mittelerde: Mordors Schatten und erzählt die Geschichte des Waldläufers Talion und des elbischen Rachegeistes Celebrimbor weiter. Die zwei Protagonisten stellen sich in Mordor Sauron entgegen, der mittlerweile wieder eine körperliche Form erlangt hat. Ihre neueste Waffe ist ein Ring der Macht. Schatten des Krieges ist geschichtlich zwischen der Handlung des Hobbits und des Herren der Ringe angelegt. Das beliebte Nemesis-System des Vorgängers wird verfeinert und erweitert: Sie können nun eigene Gefährten und Armeen anwerben und auf Geflügelten Untieren durch Mordor fliegen.“

Titel: Sine Mora Ex

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Action

Release: 10.Oktober 2017

„Sine Mora EX ist eine inhaltlich erweiterte und grafisch aufpolierte Neufassung des Sidescroller-Shoot’emUps Sine Mora (2012). Damit unterstützt die Kampagne auch lokalen Koop für zwei Spieler. Es gibt neue Versus-Modi und Herausforderungslevel. Ein entscheidender Gameplay-Faktor von Sine Mora ist die Zeit.“

Titel: Dungeons 3

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Echtzeit-Strategie

Release: 10.Oktober 2017

„Das aus Deutschland stammende Fantasy-Strategiespiel Dungeons 3 orientiert sich am Gameplay des Bullfrog-Klassikers Dungeon Keeper. Man baut also ein eigenes Dungeon mit Fallen und Monstern auf, um darin Helden den Garaus zu machen. Im Gegensatz zum Vorgänger wurden die drei bösen Fraktionen Horde, Dämonen und Untote vereint; unter einer Flagge soll jetzt das Gute in der Welt ausgelöscht werden. Die Einzelspieler-Kampagne wartet mit 20 Missionen und über 20 Stunden Spielzeit auf. Im Multiplayer treten Spieler gegeneinander oder zusammen im Koop an. Zufallsgenerierte Levels sollen zudem für mehr Wiederspielwert sorgen.“

Titel: Raid: World War 2

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Multiplayer-Shooter

Release: 13.Oktober 2017

„Raid: World War 2 ist ein Koop-Shooter im namensgebenden Weltkriegs-Szenario. Vier Helden – beziehungsweise Spieler – versuchen das Nazi-Reich von innen zu sabotieren, sei es durch Diebstahl oder Zerstörung. Wer da an Payday im Zweiten Weltkrieg denkt, der irrt nicht: Der Publisher von Raid ist Starbreeze, die schwedischen Macher von Payday. Raid bietet vier unterschiedliche Klassen mit eigenen Talentbäumen und Waffen, wie auch kosmetische Charakteranpassungen.“

Titel: The Evil Within 2

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action-Adventure

Release: 13.Oktober 2017

„The Evil Within 2 ist die Fortsetzung zum Horrorspiel The Evil Within, das vom Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami stammt. Ähnlich wie Resident Evil spielt die Reihe mit unserer Angst, indem sie Munition knapp und Waffen rar macht und uns gegen Übernatürliches wie Zombies und deformierte Monster antreten lässt. Da hilft oft nur verstecken, schleichen und weglaufen. The Evil Within setzt stärker auf Splatter und Gore als subtilen psychologischen Horror, trotzdem kommt die Angst auch hier nicht zu kurz. Hauptcharakter Sebastian kehrt aus dem Vorgänger zurück und muss sich mit der zwielichtigen Organisation Mobius verbinden, um seine Tochter Lily zu retten, obwohl sie sein Leben überhaupt erst zerstört haben. Dafür muss Sebastian in die surreale Welt von STEM eintreten und die Monster dort bezwingen. Nur wenn er den Albträum übersteht, kann er seine Familie zurückgewinnen.“

Titel: Elex

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 17.Oktober 2017

„Entwickler Piranha Bytes geht mit Elex in eine neue Richtung und wählt als Setting einen Mix aus klassischer Fantasy und Science Fiction. In der postapokalyptischen Spielwelt ist die Zivilisation lange untergegangen, die Natur hat sich ihren Raum zurückerobert und die Überreste der Menschheit haben sich in High-Tech- und Low-Tech-Fraktionen aufgespalten. Als Spieler durchquert man die Welt völlig frei, der Fokus liegt auf Immersion und einer erwachsenen Geschichte rund um die Wunderdroge Elex. In puncto Gameplay erbt das Spiel indes viele Eigenschaften von Gothic und Risen.“

Titel: Rogue Trooper Redux

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Genre: 3rd-Person-Shooter

Release: 17.Oktober 2017

„Rogue Trooper Redux ist die Neuauflage des 3rd-Person-Shooter Rogue Trooper von 2006, damals für PC, Wii, PS2 und Xbox veröffentlicht. Das Remaster für PC, PS4, Switch und Xbox One liefert das Original-Spiel mit neuer Grafik. Die Story dreht sich um Rogue, den letzten einer Reihe von genetisch manipulierten Supersoldaten, Genetic Infantrymen oder kurz GIs genannt, die die lebensfeindliche Umgebung des Planeten Nu Earth ertragen können. Rogue ist auf einer Mission der Rache an einem General, der ihn und seine Kameraden verraten hat. Dabei kämpft er auf seiten der Southers-Fraktion gegen die Norts-Fraktion.“

Titel: South Park Die rektakuläre Zerreißprobe

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Rollenspiel

Release: 17.Oktober 2017

„South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (The Fractured But Whole) ist der Nachfolger des Rollenspiels South Park: Der Stab der Wahrheit (2014), der allerdings nicht mehr von Obisdian Entertainment stammt sondern von Ubisoft – San Fracisco. Dem Spielprinzip bleibt man dennoch treu: Erneut gibt es rundenbasierte Kämpfe und den typischen derben Humor der Fernsehserie. Als Held fungiert wieder ein neues Kind, dessen Rolle der Spieler übernimmt. Man bekleidet Eric Cartman, Kenny & Co. auf eine abenteuerliche Reise, bei der vor allem auch Superhelden-Motive auf die Schippe genommen werden. Die South-Park-Erfinder Matt Stone und Trey Parker haben nicht nur das Writing sondern auch Sprechrollen übernommen.“

Titel: WWE 2K18

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Genre: Wrestling

Release: 17.Oktober 2017

„Das größte Videospiel-Franchise in der Geschichte der WWE kehrt mit WWE 2K18 zurück. Mit Coversuperstar Seth Rollins sowie knallharter Action, atemberaubender Grafik, Drama, Aufregung, neuen Spielmodi und Matcharten, zahlreichen Möglichkeiten, Ihr Spiel zu konfigurieren und allem, was Sie an WWE 2K liebgewonnen haben, bringt Sie WWE 2K18 näher an den Ring heran als je zuvor. Be Like No One.“

Titel: Gran Turismo Sport

Plattformen: Playstation 4, Playstation VR

Genre: Rennspiel

Release: 18.Oktober 2017

„Willkommen zur Zukunft des Motorsports! Das definitive Rennsporterlebnis ist zurück – und auf dem PlayStation 4-System besser denn je. Gran Turismo Sport verschafft Ihnen Zugang zu den schnellsten, meistbegehrten Rennmaschinen der Welt und lässt Sie einen Geschwindigkeitsrausch ohne Grenzen erleben – ob alleine, mit Freunden oder in offiziellen Online-Rennwettbewerben, die so realistisch sind, dass sie von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannt wurden.“

Titel: Fire Emblem Warriors

Plattformen: Nintendo Switch, Nintendo 3DS

Genre: Action-RPG

Release: 20.Oktober 2017

„Fire Emblem Warriors ist ein klassisches Actionspiel in der Tradition von Hyrule Warriors und Co. In dem Fantasy-Universum von Fire Emblem treffen Helden wie Marth, Xander oder Corrin auf Legionen von Soldaten und Monstern, die sich mit einer großen Auswahl von Waffenarten und Spezialangriffen bezwingen lassen.“

Titel: The Inner World – Der letzte Windmönch

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Apple iOS, Android

Genre: Point&Click Adventure

Release: 20.Oktober 2017

„The Inner World – Der letzte Windmönch ist der Nachfolger des Point&Click-Adventures The Inner World (2013). Erneut rätseln sich Spieler darin durch die Fantasywelt Asposien, in der sich Robert, Laura und die Taube Hack aufmachen, um den letzten verbliebenen Windmönch zu finden. Dabei lässt es sich zwischen den drei Protagonisten auch wechseln, um ihre individuellen Fähigkeiten zu nutzen, etwa Roberts Flötennase oder Pecks Flugkünste. Der Titel setzt auf einen 2D-Comicstil mit handgezeichneten Figuren und Hintergründen.“

Titel: Singstar Celebration

Plattformen: Playstation 4

Genre: Musikspiel

Release: 25.Oktober 2017

„SingStar Celebration ist ein Party- und Musikspiel für die PlayStation 4, in dem Spieler mithilfe der PlayLink-Funktion und ihrem Smartphone mehr als 30 Pop-Songs nachsingen können.“

Titel: Aer – Memories of Old

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Adventure

Release: 25.Oktober 2017

„Die alten Götter sind vergessen und verloren nach den Ereignissen, die die Welt zerstörten und nur einzelne Inseln in der Luft zurückließen. Diese mystische Welt aus endlosem Himmel, farbenfrohen Inseln und alten Ruinen ist davon bedroht, in die Dunkelheit zu stürzen. Als eine der letzten Formwandler werden Sie auf eine Pilgerreise ins Land der Götter gesandt. Enthüllen Sie die Geheimnisse, die Ihnen helfen werden, die Realität selbst zu retten.“

Titel: Wissen ist Macht

Plattformen: Playstation 4

Genre: Denk- & Ratespiel

Release: 25.Oktober 2017

„Wissen ist Macht ist ein Quizspiel, das exklusiv für die PlayLink-Funktion der PlayStation 4 entwickelt wurde. Mit ihren Mobilgeräten können sich bis zu sechs Spieler als Kandidaten einer Gameshow messen und Fragen aus einem breiten Spektrum von Kategorien beantworten.“

Titel: Just Dance 2018

Plattformen: Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox360, Nintendo Wii, Wii U, Switch

Genre: Musikspiel

Release: 26.Oktober 2017

„Just Dance 2018 ist ein weiterer Ableger der Tanzspiel-Serie. Egal ob Neuling, erfahrener Spieler oder Party Crasher – Just Dance bietet für jeden Geschmack den geeigneten Inhalt und die passende Herausforderung. Die Just Dance-Community besteht aus 118 Millionen Spieler weltweit, mit denen man im neuen Spiel tanzen und die besten Moves teilen kann.“

Titel: Wildlife Park – Die tierische Zootrilogie

Plattformen: PC

Genre: Zoo-Simulation

Release: 27.Oktober 2017

„Wildlife Park: Die tierische Zootrilogie ist die neue Sammelbox der preisgekrönten PC-Spielreihe. Sie enthält Wildlife Park 1 mit dem Add On Wild Creatures, Wildlife Park 2 inklusive aller Add Ons und Wildlife Park 3.“

Titel: Landwirt Tycoon: Harvest Life

Plattformen: PC

Genre: Strategie

Release: 27.Oktober 2017

„Unerwartet erbt Gunther von seinem verstorbenen Großvater eine kleine, heruntergekommene Farm, die er erweitern und modernisieren möchte. Keine leichte Aufgabe für den unerfahrenen Neu-Bauer! Stelle Dich der Herausforderung und hilf Gunther, den landwirtschaftlichen Betrieb erfolgreich auszubauen. Du übernimmst das komplette Management des Hofes und entscheidest, wie sich dieser weiterentwickelt. Dir obliegt die Bestellung der Felder, Du erntest die Saat und betreibst die Viehzucht. Im eigenen Hofladen verkaufst Deine Erzeugnisse, wie Obst, Gemüse, Milch und Eier, gewinnbringend. Setze die Erlöse geschickt für die Modernisierung und den Ausbau der Farm ein. Du bestimmst, welche Fahrzeuge oder Geräte zugekauft und welche Gebäude neu errichtet werden. Krempel die Ärmel hoch, es gibt viel zu tun! In einer Mischung aus Zeit-Management-Spielen und einfacher Bauernhof-Simulation gepaart mit spannenden Minispielen stehst Du Gunther tatkräftig zur Seite. Erlebe realitätsnah den vielfältigen Alltag eines Landwirtes und meistere alle Höhen und Tiefen auf dem Weg zum erfolgreichen Agrarbetrieb für höchsten Simulationsgenuss und stundenlangen Spielspaß. Führe den maroden Bauernhof mit viel Geschick und der richtigen Expansionsstrategie zu neuer wirtschaftlicher Größe. Nur so gelingt es Gunther schließlich, das Herz der jungen Postbotin Lilli für sich gewinnen. „

Titel: Cossacks 3 Gold Edition

Plattformen: PC

Genre: Strategie

Release: 27.Oktober 2017

„Das historische Echtzeit-Strategiespiel erweckt die großen Massenschlachten des 17. und 18. Jahrhunderts mit bis zu 10.000 Soldaten gleichzeitig zu neuem Leben. Das legendäre Cossacks – jetzt mit noch mehr Inhalt. Die Gold Edition enthält das Hauptspiel und zudem noch die drei weitere DLC’s: Days of Brilliance, Rise to Glory und Guardians of the Highlands.“

Titel: Yomawari: Midnight Shadows

Plattformen: Playstation 4, PS Vita, PC

Genre: JRPG

Release: 27.Oktober 2017

„In dem Nachfolger von Yomawari: Night Alone werden die beiden Mädchen Yui und Haru durch einen mysteriösen Angriff voneinander getrennt. Um wieder zueinanderzufinden, müssen sie verfluchte und bizarre Orte erkunden, sich dem Schrecken der Nacht stellen und ihren Mut beweisen.“

Titel: One Piece Unlimited World Red – Deluxe Edition

Plattformen: Playstation 4

Genre: Adventure

Release: 27.Oktober 2017

„Setzen Sie die Segel in diesem großen One Piece Abenteuer. Ein einzigartiges One Piece Abenteuer mit Koop-Modi, Charakteren von Eiichiro Oda und einem exklusiven Scenario. Die Strohhutpiraten entdecken und freunden sich mit dem munteren aber auch mysteriösen Waschbär namens Pato an, der die seltsame Gabe besitzt, jeden Gegenstand anhand einer Zeichnung auf einem Blatt zu erschaffen. Um ihrem neuen Freund zu helfen, unterstützen die Strohhutpiraten Pato in seiner Mission eine unbekannte Person zu finden. Pato führt die Crew zur Vergessenen Insel, auf der alle Piratenmitglieder bis auf Ruffy unglücklicherweise vom bösen Roten Baron entführt werden, der zwei Jahre zuvor aus den Tiefen von Impel Down entfliehen konnte. Mit Patos Hilfe muss Ruffy die Freiheit für seine Crew aus den Klauen seiner Feinde zurück erkämpfen und herausfinden, was genau hinter den bösen Plänen des Roten Barons steckt…“

Titel: Nights of Azure 2: Bride of The New Moon

Plattformen: Playstation 4, Nintendo Switch

Genre: JRPG

Release: 27.Oktober 2017

„Nights of Azure 2: Bride of the New Moon entführt Spieler in eine fiktive von Dämonen heimgesuchte westeuropäische Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte dreht sich um die Schutzritterin Alushe und ihre beiden Freunde – Liliana, eine gutherzige Priesterin und Ruhenheid, ein heiliger Ritter des Lourdes Ordens. Nachdem Alushe zum Schutz Lilianas entsendet wird, gerät sie in einen tödlichen Hinterhalt: Sie erwacht als Halbdämon und in den Händen der sinisteren religiösen Organistation – der Neuen Kurie. In der Gesellschaft merkwürdiger Begleiter, alle mit eigenen Geschichten und Absichten, ist Alushe nur von dem Wunsch getrieben, Liliana zu beschützen. Aus diesem Antrieb zieht sie ihre Kraft, die sich braucht, um Licht in die Dunkelheit zu bringen und das Geheimnis der mysteriösen Königin des Mondes zu lüften.“

Titel: Wolfenstein II: The New Colossus

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Ego-Shooter

Release: 27.Oktober 2017

„Wolfenstein 2: The New Colossus ist die Fortsetzung zu Wolfenstein: The New Order. 2014 setzte das die klassische Shooter-Reihe fort und ließ uns als B.J. Blaskowicz in einem alternativen Szenario der 60er-Jahre gegen das Nazi-Regime antreten. Die Nazis haben hier den Krieg gewonnen und kontrollieren die Welt jetzt mit futuristischer Technologie wie riesigen Kampf-Mechs.“

Titel: Assassin´s Creed: Origins

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action Adventure

Release: 27.Oktober 2017

„Das alte Ägypten, der wohl geheimnisvollste Ort der Geschichte und eine Epoche, die das Antlitz der Welt verändern sollte. Der Spieler entdeckt die Geheimnisse hinter den Pyramiden, den vergessenen Mythen, den letzten Pharaonen. Er erfährt die Ursprungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft, geschrieben in längst verschollenen Hieroglyphen.“

Titel: Super Mario Odyssey

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Jump&Run

Release: 27.Oktober 2017

„Erleben Sie mit Mario ein gewaltiges, weltumspannendes 3D-Abenteuer und nutzen Sie seine unglaublichen neuen Fähigkeiten! Sammeln Sie Monde als Treibstoff für das Luftschiff und retten Sie Prinzessin Peach vor Bowser, der Heiratspläne schmiedet.“

Titel: BuildaNauts

Plattformen: PC

Genre: Städtebau-Simulator

Release: 30.Oktober 2017

„In Buildanauts bist du Vorarbeiter, Stadtplaner und Bürgermeister deiner Traumstadt in einer Person. Plane deine Stadt bis ins letzte Detail und bringe diese mit der tatkräftigen Hilfe deiner Crew zum Leben. Errichte für die Bewohner und dich eine Stadt, bei der jeder stolz sein kann, sie ihre Heimat nennen zu dürfen.“

Titel: QUAR – Battle für Gate 18

Plattformen: Playstation 4, Playstation VR

Genre: Rundenbasiertes-Strategiespiel

Release: 30.Oktober 2017

„Es scheint, als waren die Quar immer im Krieg. Als die ersten wandernden Stämme der Insektensammler ihre kleinen Wände aus Dreck bauten, war es gleichermaßen zur Abhaltung anderer Quar und wilden Tieren gedacht. Als sie anfingen, Werkzeuge zur Essensbesorgung herzustellen, lernten sie auch schnell die Herstellung von Werkzeuge zur eigenen Verteidigung. Kurzerhand wurden die Dreckwände zu befestigten Zitadellen und fortan zu Stadt-Staaten. In fünftausend Jahren konstanter Weiterentwicklung des Volkes veränderte sich die Kultur, aufgrund steigender sozialer Spannungen und Kriegsbedrohungen rasant zu einem wahren Kriegsvolk.“

Titel: Song of Horror

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Horror-Adventure

Release: 30.Oktober 2017

„Song of Horror ist ein kinoreifes 3rd-Person-Survival-Game mit finsterer Horror-Atmosphäre. Helfen Sie dem Protagonisten Daniel Noyer sein mysteriöses Dasein aufzuklären, indem Sie neben ihm auch noch 16 weitere Charaktere kontrollieren. Die Story fokussiert sich dabei auf Erzählungen mit geschichtlichen Einflüssen von Experten des Horrors, wie zum Beispiel Poe, Lovecraft und M.R. James.“

Titel: Spintires: MudRunner

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Technische Simulation

Release: 30.Oktober 2017

„Spintires: MudRunner ist die Neuauflage des 2014 exklusiv für den PC erschienenen Spintires. Im Offroad-Simulator sitzt der Spieler am Steuer diverser PS-starker Geländefahrzeuge und prescht durch die schlammigen und dicht bewaldeten Landschaften Sibiriens. Die ursprüngliche Version wird um eine Sandbox-Map, einen Challenge-Modus mit 9 neuen Landschaften und 13 neue Fahrzeuge ergänzt. Außerdem wurde das Spiel grafisch überarbeitet und hat eine neue Physik-Engine. Spintires: MudRunner spielen wir entweder alleine oder zu viert im Koop-Modus.“

Titel: Baumaschinen – Die Simulation

Plattformen: Playstation 4

Genre: Simulation

Release: 30.Oktober 2017

„Tauche ein in die große und spannende Welt des Straßenbaus! Erledige den Alltag auf der Baustelle wie die Profis, indem du schwerstes Gerät und große Maschinen benutzt. Du bekommst die Möglichkeit in einem Open World Szenario eine Vielzahl an Aufträgen zu meisten. Es kommt garantiert keine Langeweile auf beim Ausbessern von Straßenschäden und vielem mehr. Für diese Tätigkeiten steht dir eine Vielzahl an schwerem Baustellengerät zur Verfügung. Hierbei kannst du auf Kaltfräsen, wuchtige Betonmischer, starke Kipplader, praktische Minibagger und vielen mehr zurückgreifen!“

Titel: Disneyland Adventures

Plattformen: Xbox One, Xbox One X

Genre: Adventure

Release: 31.Oktober 2017

„Erleben Sie die Magie von Disneyland wie niemals zuvor. Begeben sich auf die Reise durch einen traumhaften Disneyland Park – von Main Street U.S.A. bis Critter Country. Schließen sich Peter Pan an, schüttelen Mickey Mouse die Hand oder umarmen Schneewittchen. Mit Disneyland Adventures können Kinder, Familien und Disney Fans aller Altersgruppen Abenteuer und Attraktionen bestreiten und spannende Herausforderungen mit Disney Charakteren erleben. Spielen Sie Disneyland Adventures remastered in 4K UHD und HDR auf Ihrer Xbox One X.“

Titel: Rush: A Pixar Adventure

Plattformen: Xbox One, Xbox One X

Genre: Adventure

Release: 31.Oktober 2017

„Mit Rush: A Disney Pixar Adventure erleben Familien und Fans aller Altersgruppen sechs bekannte Disney Pixar Filme. Spiele zusammen mit Charateren aus The Incredibles, Ratatouille, Oben, Cars, Toy Story und Findet Dory, um Puzzle zu lösen und verborgene Geheimnisse zu entdecken. Das alles in remastertem 4K UHD und HDR. Spiele mit Freunden im lokalen Multiplayer Modus und bestreite eine Vielzahl an Herausforderungen aus dem Pixar Universum.“

Titel: Monopoly

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Brettspiel

Release: 31.Oktober 2017

Das beliebteste Familien-Brettspiel der Welt wird als Spiel für die Nintendo Switch umgesetzt. Entdeckt ein komplett lebendiges 3D Bord, welches zum leben erweckt wird und sich im Laufe des Spiels weiterentwickelt. Schaltet exklusive neue Token und andere Überraschungen frei.

Titel: Subnautica

Plattformen: Xbox One, PC

Genre: Action

Release: 31.Oktober 2017

„Tauche ein in die Tiefen einer ausserirdischen Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren. Baue Ausrüstung, fahre U-Boot, entwische Raubtieren und terraforme die Welt. Erkunde kunterbunte Korallenriffe, Vulkane, Höhlensysteme und noch viel mehr. Aber versuche dabei am Leben zu bleiben!“

Titel: Zoo Tycoon

Plattformen: Xbox One, Xbox One X

Genre: Aufbauspiel

Release: 31.Oktober 2017

„Lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf mit Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection. Bauen Sie und betreuen Ihren Traum Zoo mit bis zu vier Spielern auf Xbox Live. Diese Zoo-Simulation ist für Tier-Freunde aller Altersgruppe.“

Titel: Werksbrandschutz Die Simulation

Plattformen: Xbox One, Playstation 4

Genre: Simulation

Release: 31.Oktober 2017

„Vom Kleinbrand, über größere Gebäudebrände bis hin zu Gasexplosionen bietet der Werksbrandschutz alles was in dem Berufsalltag der Feuerwehr auf einem modernen Industriegelände gehört.

Willkommen beim Werksbrandschutz! Zusammen mit deinen Kollegen wirst du dich in den Kampf gegen das Feuer und dessen zerstörerische Kraft begeben. Löse scheinbar unüberwindbare Aufgaben, nutze deine Ausrüstung und spezielle Fahrzeuge im Kampf gegen die Flammen. Wachse mit der Erfahrung, werde der Stützpfeiler deiner Mannschaft und bewältige alle Herausforderungen!“

Und das sollte es gewesen sein. Das gesamte Playstation-Choice Team wünscht euch wie immer viel Spaß mit den Spielen eurer Wahl.