Diese Spiele erwarten uns im März 2017

Der Februar neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und wir präsentieren euch eine Übersicht aller erscheinenden Spiele im März 2017 für die PS4 und darüber hinaus.

Der Monat beginnt sehr spannend mit dem heiß erwarteten Playstation 4 exklusivem Spiel Horizon: Zero Dawn, welches bereits am 01.März veröffentlicht wird. In Horizon: Zero Dawn versetzen uns die Entwickler von Guerrilla Games in eine post apokalyptische Zeit, in welcher Roboter Dinos über die Erde wandeln und wir uns als Heldin Aloy teilweise mit altertümlichen Waffen zur Wehr setzen müssen. Doch es bleibt nicht nur bei den mechanischen Wesen als Widersacher, so werden wir im Laufe der Geschichte auch auf wilde Tiere und feindlich gesinnte Menschen treffen. Das Spiel basiert auf dem Open World Prinzip und lässt uns die Welt frei erkunden.

Am 07.März soll Ghost Recon: Wildlands für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. In Ghost Recon: Wildlands sind wir Teil eines Vier-Mann spezial Teams, welches hinter feindlichen Linien agiert und versucht dem Santa-Blanca-Kartell das Handwerk zu legen. Dabei sind euch in eurem vorgehen keine Grenzen gesetzt und ihr entscheidet ob ihr mit roher Waffengewalt vorgeht oder auf subtile Art und Weise das Kartell gegeneinander ausspielt. In Open World Manier könnt ihr Bolivien ganz nach eurem belieben erkunden, ob alleine oder mit bis zu 3 Freunden im Koop-Modus.

Am 09.März soll Lego Worlds es auf die Konsolen PS4 und Xbox One schaffen. Eine Early-Access Version ist bereits seit letztem Jahr über Steam erwerbbar und eine Nintendo Switch Version soll ebenfalls noch folgen. In Lego Worlds sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt und wir können mit den berühmten Lego-Steinen eine Welt nach unseren Wünschen kreieren. „Verändert die Landschaft mit den Creative Tools und formt eure Welten nach eurem Geschmack. Entdeckt eine Schar an Charakteren, Kreaturen und Fahrzeugen – von Bauern bis Yetis, Besen bis Riesenbohrer, Eichhörnchen bis Drachen! Oder baut mit einzelnen Bausteinen, um ein Meisterwerk zu erschaffen. Beginnt euer kreatives Abenteuer und werdet ein Meisterbauer! Zudem könnt ihr Freunde in eure Welten einladen und gemeinsam mit ihnen spielen – entweder online oder im lokalen Koop-Modus. Das bietet euch die Möglichkeit, eure Schöpfungen zu erweitern oder eigene Games zu bauen und diese zusammen zu testen.“

Am 10.März erscheint das Aktion-Rollenspiel Nier: Automata für PS4 und den PC. In Nier: Automata wird die Erde von Eindringlingen aus einer anderen Welt angegriffen, die mächtige Maschinenwesen entfesseln. Die Menschheit sucht Zuflucht auf dem Mond und erschafft eine Androiden-Armee und schickt diese auf die Erde. Wir erleben die epische Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und von ihrem unnachgiebigen Kampf, die Welt von den mächtigen Maschinenwesen zu befreien.

