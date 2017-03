Diese Spiele erwarten uns im April 2017

Bereits am 04.April 2017 erscheint das heiß ersehnte JRPG Persona 5 exklusiv für Sonys Playstation 3 und Playstation 4 Systeme. „In Persona 5 geht es um die inneren und äußeren Konflikte einer Gruppe von außergewöhnlichen Highschool-Schülern. Sie setzt sich aus dem Protagonisten und einer Reihe von Begleitern zusammen, die er im Laufe der Geschichte kennenlernt und mit denen er ein Doppelleben als sogenannte Phantomdiebe führt. Sie führen auf der einen Seite das übliche Leben normaler Highschool-Schüler in Tokio – Unterricht besuchen, Aktivitäten nach der Schule, Teilzeitjobs. Auf der anderen Seite durchleben sie aber auch fantastische Abenteuer, indem sie mit übersinnlichen Kräften in die Herzen der Menschen eindringen. Diese Kräfte stammen aus der Persona – dem Jung’schen Konzept des “Selbst”.“

Am 04.April 2017 soll Blackwood Crossing für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Das Spiel erzählt „eine faszinierende und emotionale Geschichte, die die zerbrechliche Beziehung zwischen den verwaisten Geschwistern, Scarlett und Finn erforscht. Als sich ihre Wege mit einer geheimnisvollen Gestalt kreuzen, entwickelt sich eine gewöhnliche Zugfahrt zu einer magischen Geschichte des Lebens, der Liebe und des Verlustes.“

Ebenfalls am 04.April 2017 erscheint PaRappa the Rapper Remastered exklusiv für die Playstation 4. Das Rythmus-Spiel soll für 14,99€ im PS-Store, PS Plus Nutzer erhalten 20% Rabatt beim Kauf. Eine Demo Version kann schon jetzt heruntergeladen werden und alle Vorbesteller erhalten einen Dashboard-Hintergrund zum 20. Spieljubiläum. „In PaRappa the Rapper begleitet ihr Hund Parappa bei seinen Bemühungen, das Herz seines Schwarms Sunny Funny zu erobern, Neue Spielinhalte bietet die Remaster-Fassung voraussichtlich nicht, dafür aber verbesserte Audio-Effekte und Texturen, 1080p-Support auf der PS4 und dynamische 4K-Auflösung auf der PS4 Pro.“

Am 06.April 2017 wird Lego City Undercover für Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht. „Mit seinen geistreichen, kreativen Geschichten und dem beliebten LEGO-Humor bietet dieses LEGO-Abenteuer in seiner offenen Spielwelt eine unterhaltsame Spielerfahrung für alle Gamer und ihre Partner im Kampf gegen das Verbrechen“, so das offizielle Statement. In Lego City Undercover müssen wir in erster Linie den entflohenen Kriminellen Rex Fury schnappen. Darüber hinaus müssen wir Autodiebe festnehmen, Außerirdische jagen, Schweine retten und noch einiges mehr. Bei Lego City Undercover handelt es sich um eine Remaster Version für die „neuen“ Konsolen, das Spiel erschien bereits im März 2013 für Wii U.

Am 07.April 2017 wird Bulletstorm: Full Clip Edition für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Bei Bulletstorm: Full Clip Edition handelt es sich um eine Neuveröffentlichung des im Jahre 2011 erschienen Ego-Shooters des People Can Fly Studios. Bulletstorm erschien damals für die Playstation 3, Xbox360 und den PC und zeichnete sich vor allem durch dessen schwarzen Humor aus, da der Spieler Punkte für das Töten auf verrückteste und unmenschlichste Art und Weise erhält. In Deutschland erschien das Spiel nur stark geschnitten, was nun der Neuveröffentlichung nicht passieren soll, zudem wird man nun Duke Nukem als alternativen Kampagnencharakter steuern, für welchen sinnvolle Dialogzeilen verfasst wurden.

Am 7.April 2017 wird Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster & Kräftige Seelen für den Nintendo 3DS veröffentlicht. „Reisen sie in diesem neuen Abenteuer in der Zeit zurück und lösen sie das Rätsel hinter dem Ursprung der Yo-kai Watch. Eine finstere Macht hat einen Krieg zwischen zwei Gruppen der Yo-kai entfacht: den knochigen Gespenstern und den kräftigen Seelen. Infolgedessen versinkt die ganze Welt im Chaos. Nathan und seine Freunde müssen durch die Zeit reisen, um herauszufinden, wer hinter dem finsteren Komplott steckt. Denn sie müssen unbedingt das Geheimnis hinter den merkwürdigen Ereignissen enthüllen, die ihre Heimatstadt Lenzhausen in Unruhe versetzen. Es gibt über 350 Yo-Kai, die du bekämpfen oder mit denen du dich anfreunden kannst und darüber hinaus ist die riesige Welt des ersten „Yo-Kai Watch“-Spiels in diesem Abenteuer noch größer geworden. Du kannst zu brandneuen Orten und sogar in die Vergangenheit reisen.“

Am 11.April 2017 soll der geistige Nachfolger zur bekannten Banjo-Kazooie-Reihe namens Yooka-Laylee für Playstation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Eine Nintendo Switch Version befindet sich ebenfalls in Arbeit, jedoch hat diese noch keinen Veröffentlichungstermin erhalten. „Yooka-Laylee ist ein völlig neuer Open-World-Plattformer des Genre-Veterans Playtonic! Erkunden Sie riesige, wunderschöne Welten und besiegen Sie eine Reihe unvergesslicher Charaktere und horten Sie jede Menge glänzende Sammelobjekte auf dem epischen Abenteuer des Duos Yooka (der Grüne) und Laylee (die witzige Fledermaus mit der großen Nase) mit dem Ziel, den Firmen-Fiesling Capital B und seinen hinterhältigen Plan, alle Bücher der Welt aufzusaugen und in reinen Gewinn zu verwandeln, zu stoppen!“

Am 11.April 2017 erscheint im PS Store das Spiel Euro Fishing welches bereits seit dem 02.November 2015 über Steam erworben werden kann. Die Bewertungen für das Spiel sind zur Zeit „Ausgeglichen“ bei 817 Reviews. „Euro Fishing führt Sie tief in die adrenalin-geladene Aktion, den Spaß und die Schönheit von Europas berühmtesten Seen. Meistern Sie Ihre Rute, Leine und Ihre Angeltaktiken und vertiefen Sie Ihre Techniken, um ein Top-Angler zu werden.“

Am 11.April 2017 erscheint das Action MMORPG Skyforge kostenlos für Playstation 4. Das Spiel ist bereits seit längerem für den PC verfügbar und wird nun auf die PS4 gehievt. Alle PS-Plus Nutzer können zusätzlich ein kostenloses „Immortal Plus Paket“ herunterladen, dieses wird exklusive Anpassungsgegenstände bereithalten. Wer früher in den genuss von Skyforge kommen möchte, der kann das Spiel bereits ab dem 28.März 2017 spielen, vorausgesetzt man erwirbt das Early-Adopter-Paket. „Beheimatet in einem aussergewöhnlichen Universum, einem Mix aus Science-Fiction und Fantasy, bietet Skyforge 14 verschiedene und jederzeit wechselbare Klassen. Dies erlaubt volle Flexibilität und zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Spielstils. Auf dem Weg zur Götterlegende verspricht das Online-Rollenspiel ein spektakuläres Kampfsystem, mitreissende Action, eine ausgeklügelte Charakterentwicklung sowie herausfordernde PvE- und PvP-Kämpfe“

Am 11.April 2017 erscheint das von Klassikern wie Chrono Trigger, Phantasy Star und Suikoden inspirierte, rundenbasierte Retro-Rollenspiel Cosmic Star Heroine für die Playstation 4 und den PC. Eine Playstation Vita Fassung benötige noch etwas mehr Feinschliff und werde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. „Nimm es als Superspionin Alyssa L’Salle in diesem klassischen, schnellen, rundenbasierten Sci-Fi-RPG mit einer galaktischen Bedrohung auf! Erkunde das Zevanii-System und seine Planeten, besiege bizarre Aliens und Roboter und führe dein Team aus Agenten und Verbündeten zum Sieg!“

Am 11.April 2017 soll das 3D-Puzzle und Adventure Spiel The Sexy Brutale für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. „Und täglich grüßt der mörderische Maskenball“, in The Sexy Brutale durchlebt der Spieler einen nie enden wollenden „Maskenball voller Intrigen, Mord und einer düsteren Gefahr. Der Spieler muss das Geheimnis der Kasino-Villa „The Sexy Brutale“ und seiner Einwohner lüften, die einen mysteriösen und mörderischen Maskenball immer wieder aufs Neue erleben. Während die Geschichte unaufhaltsam weiterläuft, muss der Spieler alle Rätsel lösen und die Zeitschleife beenden, um die Leben der Gäste und das Eigene zu retten.“

Am 12.April 2017 erscheint das VR-Shooter Erlebnis StarBlood Arena für die Playstation VR. „Zeige in einem Wettstreit ohne Regeln, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Nur die fähigsten Piloten verdienen die Chance auf intergalaktischen Ruhm. Hier kommen Arena-Kämpfe mit komplettem 360-Grad-Bewegungsradius, in denen Ruhm, Reichtum … und dein Leben auf dem Spiel stehen – während das StarBlood Network (StarBlood-Netzwerk) jede deiner Aktionen an das nach Action lechzende Universum überträgt.“

Am 18.April 2017 erscheint das Side-Scrolling Action-Adventure Wonder Boy: The Dragon´s Trap für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch in digitaler Form. Die PC Version des Spiels soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Das Spiel ist ein Remake des dritten Serienteils (1989) und wird „einen „Retro-Modus“ bieten. Man soll jederzeit zwischen der modernen Grafik und der Retro-Optik umschalten können. Gleiches gilt für die Musik sowie die Soundeffekte, die sich auch unabhängig von der Grafik ändern lassen. Im Gegensatz zum Original wird die Retro-Grafik ebenfalls im Breitbild-Modus mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) laufen. Der einsame Held in Wonder Boy: The Dragon’s Trap wurde vom „Meka-Dragon“ in einen Mischling aus Mensch und Eidechse verwandelt und erforscht auf der Suche nach einer Kur große, relativ offene, gezeichnete Welt. Ähnlich wie Shantae kann er dabei auf nützliche Tierverwandlungen zurückgreifen. Er transformiert sich in eine Eidechse, eine Maus, einen Löwen, einen Falken und sogar in einen Piranha. In seinen Weg stellen sich z.B. ein Zombie-Drache, ein Mumien-Drache und ein Samurai-Drache. Außerdem dabei ist ein freundliches Laden-Schwein, welches ihn mit Nachschub, besseren Waffen und schnippigen Kommentaren versorgen dürfte.“

Am 18.April 2017 erscheint Rise & Shine für Playstation 4. Für Xbox One und den PC ist Rise & Shine bereits seit Januar 2017 erhältlich und wurde „Größtenteils Positiv“ von 156 Spielern bewertet. „Rise & Shine ist ein Spiel, bei dem Nachdenken vorm Schiessen kommt. Hier werden Elemente von Ballerspielen, Bullet Hells und Puzzle Plattformern in einem atemberaubenden Mix von Strategie und Adrenalin verschmolzen. Nutze die passenden Add-ons von Shine, um Puzzles zu lösen, die dem Wort Gewehrkugel eine vollkommen neue Bedeutung verleihen. Lenke Projektile durch komplizierte Labyrinthe, lade deine Ausrüstung auf, um neue Wege zu entdecken und jongliere mit 8-Bit Früchten, einfach nur weil du es kannst.“

Am 18.April 2017 wird die erste Episode von Telltale´s Marvel´s Guardians of the Galaxy für Playstation 4, Xbox One, PC, Android und iOS veröffentlicht. Insgesamt soll das Spiel 5 Episoden umfassen. „Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series liefert eine brandneue Geschichte von den ungewöhnlichsten Helden des Universums, eine bunte Schar der Geächteten, die unter den Namen Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot bekannt sind. Im Gefolge einer epischen Schlacht entdecken die Guardians ein Artefakt von unaussprechlicher Macht.“

Am 18.April 2017 erscheint ein FMV Krimi Late Shift für Playstation 4 und Xbox One in digitaler Form. Die PC Version wird bereits am 12.April 2017 über Steam veröffentlicht. „Late Shift ist ein FMV Krimi, bei dem höchster Einsatz gefordert ist. Nachdem er in einen Raubüberfall auf ein lukratives Auktionshaus verwickelt wurde, geht es nun für Mathematikstudent Matt darum, seine Unschuld bei dem brutalen Londoner Überfall zu beweisen. Deine Entscheidungen werden von Anfang an Folgen haben, bis hin zum Schluss. Eine kleine Entscheidung könnte das gesamte Ergebnis in einem Spiel im Stile des Choose-our-own-adventure ändern, das zu einer von sieben Schlussmöglichkeiten führen kann.“

Am 18.April 2017 erscheint das Indie Action-RPG Shiness: The Lighning Kingdom für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Das Spiel wurde über Kickstarter finanziert und hätte bereits im Herbst 2016 veröffentlicht werden sollen, doch benötigte noch etwas Feinschliff. „Ihr spielt als Chado und seine Begleiter und bereist an Bord eines Flugschiffs die Himmlischen Inseln. Nach eurer unsanften Landung auf feindlichem Gebiet findet ihr euch mitten in einem Machtkampf wieder, den gleich mehrere Königreiche untereinander austragen. Chado könnte diese verzwickte Situation vielleicht dank Shiness lösen, einem magischen Geist, den nur er sehen kann.“

Am 18.April 2017 wird das Point & Click Adventure Full Throttle Remastered für Playstation 4, Playstation Vita und den PC veröffentlicht. „Full Throttle erschien im Jahr 1995 und war in Deutschland unter dem Namen Vollgas bekannt. Der Spieler übernimmt Biker Ben, der fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt wird und nun den wahren Mörder jagt. Wie in anderen Point&Click-Remaster kann der Spieler jederzeit zwischen HD-Neuauflage und klassischer Grafik wechseln.“

Am 20.April 2017 erscheint Syberia 3 für Playstation 4, Xbox One und den PC. Der dritte Teil befand sich mehr als 12 Jahre in der Enwicklung. „Die spannende Geschichte rund um die New Yorker Anwältin Kate Walker führt die Protagonistin diesmal tief ins verschneite Osteuropa. Beim Verlassen der Insel Syberia gerät Kate in einen starken Sturm und wird vom Nomadenvolk der Youkol halbtot aus dem Meer geborgen. Diese weigern sich bis heute, sich häuslich niederzulassen und folgen stattdessen dem Weg ihrer geliebten Schnee-Strauße zu deren Brutstätte – für die Youkol ein heiliger Ort. So wird das liebenswerte Nomadenvolk immer stärker Opfer von Ressentiments der ansässigen Einwohner, durch deren Länder sie ziehen. Doch Kate wäre nicht Kate, wenn sie sich nicht auf die Seite der Youkol schlagen und sie auf ihrer Reise unterstützen würde.“

Am 24.April 2017 wird das Mysterie-Puzzlespiel Statik exklusiv für die Playstation VR veröffetnlicht. „Begleite Dr. Ingen und seine zauberhafte Assistentin Edith auf eine Entdeckungsreise – ein kühner Vorstoß mitten in das, was dich antreibt. Jeden Morgen erwachst du und siehst eine Rätselbox, die an deinen Händen befestigt wurde, sowie das verpixelte Gesicht von Dr. Ingen, der dich sorgsam beobachtet. Nutze deinen Verstand, deine Augen und deine Ohren, um jedes Rätsel zu lösen und mehr über das merkwürdige Vorhaben des Labors herauszufinden. Es mag alles sehr simpel erscheinen, aber das ist kein Spiel, wie du vielleicht glaubst – es ist Virtual Reality. Und die wahre Frage lautet: Kannst du deinen Augen, deinen Ohren und deinem Verstand trauen? Statik ist das Werk des schwedischen Entwicklers Tarsier Studios, zu dessen vorherigen Werken LittleBigPlanet PS Vita und Tearaway Unfolded zählen, und wurde von Grund auf für PlayStation VR erschaffen.“

Am 25.April 2017 erscheint die Survival-Horror Fortsetzung Outlast 2 für Playstation 4, Xbox One und den PC. In Outlast 2 erleben wir die Geschichte von „Blake Langermann, Journalist und Kameramann, versucht gemeinsam mit seiner Frau Lynn einen mysteriösen Mordfall an einer Unbekannten, genannt Jane Doe, zu lösen. Auf dieser Mission stürzen sie mit einem Hubschrauber über der Supai-Region, Arizona in der Sonora-Wüste ab. Auf seiner weiteren Suche gelangt Blake in ein Dorf, in dem eine Sekte, vollkommen von der Gesellschaft isoliert, das Ende der Welt erwartet.“

Am 25.April 2017 wird What Remains of Edith Finch für Playstation 4 und den PC veröffentlicht. „In der schönen und unheimlichen Wildnis von Washington State droht die unheilvolle Vergangenheit der 17-jährigen Edith Finch ans Tageslicht zu kommen. Gemeinsam mit Edith machst du dich in zahlreichen Kapiteln auf eine Reise in die Vergangenheit der Familie Finch und kommst den makabren Umständen auf die Spur, die das Verschwinden der einzelnen Generationen umgeben. Du siehst die einzigartigen Geschichten durch Ediths Augen und interagierst in verschiedenen Epochen mit ihrer Umgebung – dabei findest du heraus, warum sie die letzte noch lebende Finch ist.“

Am 25.April 2017 erscheint der Ego-Shooter Sniper Ghost Warrior 3 für Playstation 4, Xbox One und den PC. „In Sniper: Ghost Warrior 3 übernehmen Sie die Rolle des top ausgebildeten US-Marine-Scharfschützen Jon North. Abgesetzt im nördlichen Georgien nahe der russischen Grenze, beginnt Ihre Geschichte rund um Zusammenhalt, Vertrauen und Verrat. Was zunächst als normaler Auftrag für Sie beginnt, entpuppt sich als Ihre wohl härteste und persönlichste Mission. Die offene Spielwelt bietet Ihnen fast grenzenlose Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Ob Sie die große Open-World-Karte zu Fuß, mit dem Auto oder per Schnellreisesystem erkunden, bleibt ganz Ihnen überlassen. Entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihre Aufträge strategisch am besten absolvieren. Bewegen Sie sich durch die Landschaft, in der dynamisches Wetter und ein Tag-Nacht-Zyklus den Spielverlauf und Ihre Entscheidungen extrem beeinflussen.“

Am 25.April 2017 wird Butcher – Special Edition im PS Store erhältlich sein. Eine Xbox One Version wurde ebenfalls bestätigt, hat jedoch noch kein konkretes Erscheinungsdatum. Für den PC ist Butcher bereits seit Oktober 2016 über Steam erwerblich und wurde von den Käufern „sehr positiv“ aufgenommen. „BUTCHER ist ein tempogeladener 2D-Shooter und ein blutgetränkter Liebesbrief an die frühen 1990er“, inspiriert durch die Spiele Quake und Doom. „Als ein Cyborg, programmiert auf die Ausrottung der letzten Überreste der Menschheit, ist dein einziger Zweck, na ja … alles zu vernichten, was sich bewegt. Nimm also deine Lieblingswaffe (von der Kettensäge über die Shotgun bis zum Granatwerfer) und metzle dich durch Untergrundverstecke, post-apokalyptische Städte, Dschungel und mehr. Und wenn du dich kreativ betätigen willst, gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Elend deiner Feinde zu beenden – Haken, Lavagruben, Sägen… Kein Tod wird jemals derselbe sein. Wenn Leichen in Lavagruben zu treten und Wände mit Blut zu schmücken für dich die Definition einer schönen Zeit ist, dann ist BUTCHER genau DAS Spiel für dich.“

Am 27.April 2017 erscheint Portal Knight für Playstation 4 und Xbox One, für den PC ist das Spiel bereits seit Februar 2016 als „early Access-Spiel“ erwerblich und wurde bei über 6.000 Reviews als „sehr positiv“ ausgewiesen. In der offiziellen Produktbeschreibung heißt es: „Lassen Sie die vertraute Welt hinter sich und betreten Sie mit Portal Knights, einem kooperativen 3D-Sandbox-Abenteuer, eine fantastische, unbekannte Welt! Stufen Sie Charaktere auf und stellen Sie mächtige Ausrüstung her, um die Feinde in taktischen Echtzeit-Kämpfen zu besiegen. Erkunden Sie dutzende zufällig generierte Inseln und stellen Sie den Frieden in einer Welt wieder her, die vom Bruch auseinandergerissen wurde. Beginnen Sie die Reise als Krieger, Magier oder Waldläufer. Steigen Sie mit Freunden in den kooperativen Mehrspieler-Modus für 4 Spieler oder in den 2-Spieler-SplitScreen-Modus ein. Arbeiten Sie zusammen und errichten Sie Bauwerke, erkunden Sie Dungeons und bezwingen Sie die schwierigsten Gefahren.“

Am 28.April 2017 erscheint Constructor HD für Playstation 4, Xbox One und den PC. „Vor 20 Jahren hat Constructor erfolgreich versucht, Städtebau mit Echtzeitstrategie zu verbinden – und das nicht nur auf PC, sondern seinerzeit auch auf der Ur-PlayStation. Ende April kehrt der Klassiker in HD zurück, damals wie heute entwickelt von System 3. KRUMME GESCHÄFTE SIND DEIN METIER. In einer Stadt ohne Regeln sind auf dem Weg zur Spitze Kollateralschäden unvermeidlich. Von Knebelverträgen bis hin zu miesen Tricks musst du dein gesamtes Arsenal auffahren, wenn du zum stinkreichen Tycoon aufsteigen willst. In Constructor schlüpfst du in die Rolle eines angehenden Immobilien-Tycoons, der sich mit ALLEN Mitteln gegen seine Konkurrenz durchsetzen muss, um eine florierende, profitable Stadt aufzubauen. Entwerfe und teile Karten für Online-Spiele gegen bis zu 3 Freunde. Errichte Häuser und Fabriken, setz dich mit dem ständigen Genörgel deiner Mieter auseinander und halte einen Haufen UNERWÜNSCHTER Personen in Schach! Diese „bunte“ Truppe Degenerierter kann jedoch gegen deine Wettbewerber eingesetzt werden – mit lustig-katastrophalen Folgen! Und wenn sonst nichts hilft, gibt’s noch die Gangster.“

Am 28.April 2017 wird der Arcade-Shooter Polybius für Playstation 4 und Playstation VR im PS Store veröffentlicht. „Polybius ist der neueste Trance-Shooter von Llamasoft, den Schöpfern von Tempest 2000 und TxK. 30 Jahre Erfahrungen im Design von Games und Audiovisualisierung verleihen Polybius ein butterweiches, bossloses Gameplay, das die Spieler in eine abgespacete Wohlfühlzone schleudert, die sie nie wieder verlassen wollen. Verliere dich vollkommen im Highspeed Neon Trance Space – auf der PSVR mit atemberaubenden 120 Fps, oder am TV mit bis zu 4K Auflösung. Jage nach Höchstgeschwindigkeit während du in den fantastischen Klangwelten des Soundtracks badest: satte 25 Tracks unserer exzellenten Klangmagier. Hab Spaß in jeder Sekunde deines Fluges durch 50 trancetastische Level. Tauche ein und verbessere deine Score im Normal Mode dank des Llamasoft-typischen Restart Best Features, oder wage die Herausforderung und hole dir die Highscore im Pure oder YOLO Mode.“

Am 28.April 2017 wird Mario Kart 8 Deluxe exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. „Mit Nintendo Switch können Fans in der definitiven Version von „Mario Kart 8“ wann und wo sie wollen spannenden Rennen fahren – sogar mit bis zu acht Freunden im lokalen Mehrspielermodus. Mario Kart 8 Deluxe beinhaltet neben allen Strecken und Charakteren aus der Wii U-Version auch alle Strecken und Charaktere, die bisher nur als herunterladbare Inhalte verfügbar waren. Dazu steigen auch ein paar neue Charaktere in den Fahrspaß ein: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr.! Dazu wurde der Schlacht-Modus überarbeitet und kann nun ebenfalls mit Ballonschlacht und Bob-omb-Wurf aufwarten, mit neuen Strecken wie Dekabahnstation und Kampfarena und wiederkehrenden Strecken wie Luigi‘s Mansion aus Mario Kart: Double Dash!! für den Nintendo GameCube und Kampfkurs 1 aus Super Mario Kart für das Super Nintendo Entertainment System. Wem ein Item noch nie genug war, der kann sich nun darauf freuen, zwei Items gleichzeitig bei sich zu haben. Auch neue Items aus vorherigen Titeln der Reihe sind diesmal dabei, so zum Beispiel Buu Huu, der Items stiehlt, und die Feder, die in der Schlacht besonders hohe Sprünge ermöglicht. Eine weitere Neuerung dürfte besonders Anfänger freuen: Die sogenannte Schlau-Steuerung macht es wesentlich einfacher, beim Fahren auf der Straße zu bleiben. So können auch Kinder sich in 200-ccm-Rennen beweisen. Gespielt wird lokal oder online im TV-Modus mit bis zu 1080p.“

Am 28.April 2017 erscheint das Puzzle Horror Adventure Spiel Little Nightmares für Playstation 4, Xbox One und den PC. „Tauche mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die dich mit den Ängsten deiner Kindheit konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Areal, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl zehren … Im Laufe deiner Reise triffst du auf ein gruseliges Puppenhaus – gleichzeitig ein Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz, auf dem man sich wie nirgends sonst austoben kann. Erwecke das Kind in dir und entfessele deine Fantasie, um den Weg hinaus zu finden!“

Am 28.April 2017 wird das Action RPG Dragon Quest Heroes II für Playstation 4 und PC veröffentlicht. „Dragon Quest Heroes 2 erlaubt es, erstmals in der Serien-Geschichte, das Abenteuer in einer komplett offenen Spielwelt zu erleben. Die Länder der sieben Königreiche können ohne Wartezeiten und Übergänge vom Spieler frei bereist werden und verbinden die Hauptstädte miteinander. Bereiten Sie sich in den Städten auf Ihre Abenteuer vor und begeben sich dann mit einer Vierergruppe auf eine Reise durch die weite Spielwelt. Neben der Story-Kampagne gibt es zudem einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Das Besondere: Beide Modi können alleine oder mit Freunden gespielt werden. Spieler erwartet ein völlig neues Abenteuer, in welchem sie Recht und Ordnung in eine einst friedliche Welt zurückbringen müssen. Dabei warten actiongeladene Kämpfe und spannende Quests.“

Am 28.April 2017 erscheint Puyo Puyo Tetris für Playstation 4 und Nintendo Switch. „Tetris trifft auf PuYoPuYo! Mit Tetris®, einem der meistverkauften und bekanntesten Spiele aller Zeiten, und Puyo Puyo von SEGA, treffen zwei Puzzle-Spiel-Giganten aufeinander, um ein spaßiges und temporeiches Party-Spiel wie kein anderes zu kreieren. Bis zu 4 Spieler können entscheiden, ob sie im klassischen Tetris- oder Puyo-Modus gegeneinander antreten wollen, oder ob sie einen der neuen Fusions-Modi ausprobieren möchten. Ein Modus verlangt von den Spielern, dass sie sowohl Puyo Puyo als auch Tetris beherrschen. Ob es nun darum geht, die weltweiten Online-Bestenlisten anzuführen, oder einfach der beste Spieler der Couch zu sein, Puyo Puyo Tetris ist vollgestopft mit Puzzle-Action.“

Wie immer wünscht euch das Playstation-Choice Team viel Spaß bei den Spielen eurer Wahl. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder wünsche haben, dann teilt mir diese doch bitte in der Kommentarfunktion mit.

