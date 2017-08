Diese Spiele erscheinen September 2017

Der September steht bereits vor der Tür und wir möchten euch mit unserer Veröffentlichungsübersicht einen genauen Überblick verschaffen, was alles im September für Spiele erscheinen. Viel Spaß beim durchforsten und wie immer gilt Angaben ohne Gewähr. In der Spielebranche können sich Erscheinungstermine von dem einen Tag auf den anderen verschieben.

Titel: Warriors All-Stars

Plattformen: Playstation 4, PC

Genre: Hack&Slay

Release: 01.September 2017

In Warriors All-Star vereint Tecmo Koei verschiedene Charaktere aus zahlreichen Spielen und lässt diese gegeneinander antreten. Im typischen Stil der Musou-Spiele gilt es sich durch unzählige Gegnerhorden zu kämpfen. „Zu den bereits aus anderen Spielen bekannten Kämpfern zählen diesmal unter anderem Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden, Kasumi aus Dead or Alive, William aus Nioh, Yukimura Sanada aus Samurai Warriors, Zhao Yun aus Dynasty Warriors, Horo und Oka from Toukiden und Sophie Neuenmuller from Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book.“

Titel: Runbow

Plattformen: Playstation 4

Genre: Jump & Run

Release: 01.September 2017

„Mach dich bereit für jede Menge Action für bis zu 9 Spieler an einer Konsole und online, 5 Spielmodi, 19 Gastcharaktere, hunderte Levels und unzählige weitere Inhalte in einem einzigen unvergesslichen und farbenfrohen Spiel! Die Welt von Runbow verändert sich mit ihrer Hintergrundfarbe. Sei immer auf der Hut, denn Plattformen und Hindernisse können ganz plötzlich unsichtbar werden und verschwinden. Es gilt die Devise: Wenn du es nicht sehen kannst, ist es nicht da. Runbow ist ein rasanter Riesenspaß für bis zu 9 Spieler und bietet tonnenweise Spielmodi und Inhalte, die dich begeistern werden.“

Titel: Utawarerumono Mask of Truth

Plattformen: Playstation 4

Genre: Action-Adventure

Release: 05.September 2017

„Eine großartige Geschichte kommt zu einem Ende! Die epische Geschichte von Utawarerumono kommt in Mask of Truth zum Ende, bei dem das Schicksal der Welt von kämpfenden Nationen entschieden wird. Das Spiel bietet spannende SRPG-Kämpfe, neue schrille Charaktere und alte bekannte Gesichter, die das Schicksal ihrer Welt in der Hand haben, einen mitreißenden Original-Soundtrack und das dramatische Ende von Hakus Reise. Nach den Ereignissen von Mask of Deception ist Haku dazu bestimmt, die Nation Ennakamuy zusammenzubringen, um gegen die bösen Mächte anzutreten, die Yamato kontrollieren. Für Haku und seine Freunde steht alles auf dem Spiel, weshalb sie um jeden Preis dafür sorgen müssen, dass Yamato über das wahre Böse siegt, welches in der Tiefe der Dunkelheit lauert.“

Titel: Knack 2

Plattformen: Playstation 4

Genre: Action-Adventure

Release: 06.September 2017

Knack 2 ist die Fortsetzung des Launch-Titels auf der Playstation 4 aus dem Jahr 2013 und der Schwerpunkt liegt hier nun auf dem Koop-Gameplay. Wie bereits im Vorgänger wird es auch diesmal möglich sein die namensgebende Spielfigur Knack durch das Aufsammeln spezieller Gegenstände wachsen zu lassen und starke Fähigkeiten zu entfesseln.

Titel: Destiny 2

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Ego-Shooter

Release: 06.September 2017

„Destiny 2 ist der Nachfolger des Online-Shooters Destiny (2014), der erneut von Bungie (Halo) stammt und PvP- sowie PvE-Elemente bietet. Das Science-Fiction-Szenario siedelt sich nach dem ersten Teil an: Die Kabale greifen die letzte Stadt und damit die letzte Festung der Menschen gegen die Dunkelheit an. Wir müssen als Hüter im Kampf gegen Ghaul und die Rote Garde in die Schlacht ziehen. Die Anführer der einzelnen Klassen Cayde-6, Ikora Rey und Zavala kehren ebenso zurück wie die Klassen Jäger, Warlock und Titan. Neben der letzten Stadt gibt es aber noch weitere unerforschte Schauplätze im Sonnensystem, außerdem neue Waffen und Fähigkeiten. Konsolenspieler können ihren Charakter zwar übernehmen, nicht aber das Lichtlevel oder Inventar; PC-Spieler haben als Neueinsteiger somit keinen Nachteil. Destiny 2 wird mindestens zwei Erweiterungen bekommen, die PS4-Version erhält einen Content-Vorsprung bis 2018.“

Titel: The Binding of Isaac: Rebirth

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Action-Adventure

Release: 07.September 2017

„The Binding of Isaac: Rebirth ist ein Action-Adventure von Designer Edmund McMillen, der mit dem Jump & Run Super Meat Boy bekannt wurde. Die Spielfigur Isaac flieht vor dem Mordversuch durch die eigene Mutter, die später als Endgegner fungiert – soweit die Ähnlichkeiten zur Bibelgeschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaac für Gott opfern sollte. Der Spieler kämpft sich nun als Isaac durch zufällig erstellte Dungeons im Stil von The Legend of Zelda. Isaac wird dabei immer stärker und auch seine Erscheinungsform ändert sich sichtlich. Die Konsolenversion bietet unter anderem einen lokalen Koop-Modus und überarbeitete 16-Bit-Grafiken. Afterbirth und Afterbirth Plus sind Erweiterungen zu The Binding of Isaac: Rebirth.“

Titel: Lego Worlds

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Action-Adventure

Release: 07.September 2017

„LEGO Worlds ist ein Sandbox-Titel mit vielen Elementen und Motiven der beliebten Spielzeug-Marke, etwa die Minifiguren die als Charaktere dienen. Vergleichbar mit Minecraft können Spieler eine prozedural generierte Welt frei erkunden und umgestalten. Nach dem Vorbild von LEGO-Bausteinen lassen sich Stein auf Stein eigene Strukturen errichten aber auch das Terrain verändern. Als Fortbewegungsmittel kommen Bagger, Hubschrauber, Motorräder & Co. zum Einsatz, wie man sie bereits aus verschiedenen LEGO-Bausätzen kennt. Es lassen sich aber auch Pferde oder selbst Drachen reiten.“

Titel: Monster Hunter Stories

Plattformen: Nintendo 3DS

Genre: Rollenspiel

Release: 08.September 2017

„Monster Hunter Stories lädt zu einem Rollenspiel-Abenteuer ein, wie Sie es bis jetzt noch nicht erlebt haben. Werden Sie zum Rider und tun Sie sich mit Monstern zusammen, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern und mächtige Combo-Attacken loszutreten. Sie können fliegen, schwimmen und blitzschnell zu neuen Szenarien wechseln. Sammeln und brüten Sie Monster-Eier aus oder stürzen Sie sich gemeinsam mit bis zu fünf Monstern in rundenbasierte Kämpfe. „

Titel: Rayman Legends – Definitive Edition –

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Jump&Run

Release: 12.September 2017

„Rayman Legends: Definitive Edition ist die Switch-Umsetzung von Rayman Legends. Legends knüpft grafisch an den direkten Vorgänger Rayman Origins an. Im Koop spielen diesmal sogar fünf Spieler. Wer möchte kann das Spiel auch bei ausgeschaltetem Fernseher auf das Display des Controllers streamen lassen. Neu sind auch 3D-Bosskämpfe bei denen die Gegner aus allen Richtungen angreifen können. Rayman Legends beinhaltet auch 40 Level aus dem Vorgänger Rayman Origins.“

Titel: Mystery Trackers: Die Tragödie von Winterpoint

Plattformen: PC

Genre: Wimmelbild-Adventure

Release: 12.September 2017

„Reisen Sie mit Elf, Ihrem treuen Hunde-Helfer, zum Nordpol und stellen Sie sich einem mysteriösen Fall, den nur Sie lösen können in Mystery Trackers: Die Tragödie von Winterpoint. Ein Notruf einer Forschungsstation am Nordpol lässt Sie sofort nach Winterpoint aufbrechen. Dort angekommen finden Sie nur Chaos vor, doch Ihr treuer Helfer Elf der Hund ist stets an Ihrer Seite. Eine neue Spezies, die sogenannten Kältewandler, wurden hier untersucht, doch nun laufen sie frei herum und durch ihre Gestaltwandlungsfähigkeiten können Sie sich nie sicher sein, wer nun menschlich ist oder nicht. Was genau hat es mit diesen Wesen auf sich, und warum sind sie den Menschen so schlecht gesonnen? Finden Sie es heraus in diesem eisigen Wimmelbild-Abenteuer.“

Titel: Tooth and Tail

Plattformen: Playstation 4, PC

Genre: Echtzeit-Strategie

Release: 12.September 2017

„Tooth and Tail ist ein arcadiges Echzeit-Strategie-Spiel von Pocketwatch (Monaco). Optisch orientiert sich der Titel an Pixelklassikern der 1990er-Jahre und setzt auf tierische Charaktere statt menschliche Soldaten. Spieler treten hier auf zufallsgenerierten Karten gegeneinander an und können ihre Fraktionen in bis zu sieben Einheiten unterteilen und beliebig durchmischen. Das Interface und die Steuerung sind dabei sehr simpel gehalten, so wurde der Titel untypisch für das Genre selbst für die Steuerung mit einem Controller optimiert. Die Matches sind auf eine Spielzeit von nur fünf bis zwölf Minuten ausgelegt. In frühen Entwicklungsphasen war Tooth and Tail zunächst unter den Namen »Armada« und »Lead to Fire« bekannt.“

Titel: Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018)

Plattformen: PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One

Genre: Fußball-Simulation

Release: 14.September 2017

„Pro Evolution Soccer 2018 ist die 2017-Ausgabe von Konamis Fußball-Simulation. Laut dem Entwickler bietet diese »mehr Neuerungen als jeder andere PES-Titel der vergangenen zehn Jahre – kein Bestandteil des Spiels blieb unverändert«. So beinhaltet PES 2018 nicht nur grafische Verbesserungen wie ein neues Beleuchtungssystem und überarbeitete Spielermodelle sondern auch neue Funktionen wie ein strategische Dribbling-System oder den »Real Touch«-Prozess, über den Spieler auch mit Brust, Kopf oder Oberschenkeln auf ein Zuspiel reagieren. Nicht zuletzt wurden die Multiplayer- und Onlineoptionen samt dem populären »myClub«-Modus ausgebaut.“

Titel: The Inner World – Der letzte Windmönch

Plattformen: PC, Playstation 4, Xbox One, Apple iOS, Android

Genre: Point&Click Adventure

Release: 14.September 2017

„The Inner World – Der letzte Windmönch ist der Nachfolger des Point&Click-Adventures The Inner World (2013). Erneut rätseln sich Spieler darin durch die Fantasywelt Asposien, in der sich Robert, Laura und die Taube Hack aufmachen, um den letzten verbliebenen Windmönch zu finden. Dabei lässt es sich zwischen den drei Protagonisten auch wechseln, um ihre individuellen Fähigkeiten zu nutzen, etwa Roberts Flötennase oder Pecks Flugkünste. Der Titel setzt auf einen 2D-Comicstil mit handgezeichneten Figuren und Hintergründen.“

Titel: Tales of Inca – Verschollenes Land

Plattformen: PC

Genre: Time Management

Release: 15.September 2017

„Erforschen Sie mit Ihren Inkas unbekanntes Land und finden Sie verschollene Wege durch Wälder, Wüsten und Berge. Erobern Sie Inseln, Sümpfe und Vulkanlandschaften um Ihrem Ziel näher zu kommen. Stellen Sie sich Herausforderungen, wie gefährliche Drachen, sorgen Sie für ausreichend Wasser für Ihre Felder und entzünden Sie Leuchtfeuer, um den Inkas den Weg zu zeigen. Achten Sie auf Ihre Rohstoffe, damit es nie an Holz mangelt oder Steine zum Brückenbau fehlen. Nutzen Sie den Schamanen, um auch die kniffligsten Aufgaben zu meistern und mit ein wenig Magie für blühende Landschaften, sprudelnde Brunnen oder die Heilung des heiligen Baumes zu sorgen.“

Titel: Dishonored: Der Tod des Outsiders

Plattformen: PC, Playstation 4, Xbox One,

Genre: Action-Adventure

Release: 15.September 2017

„Dishonored 2: Tod des Outsiders ist eine Standalone-Erweiterung zu Dishonored 2 und kann damit vom Hauptspiel unabhängig gesehen und gespielt werden. Wir spielen Billie Lurk, die wir bereits aus dem Dishonored-DLC The Knife of Dunwall kennen – sie war dort die Schülerin unserer Spielfigur Daud. Mit ihm gemeinsam müssen wir unseren bislang schwersten Auftrag als Assassine absolvieren: Den Outsider töten, ein übernatürliches Wesen, das manchen Menschen in der Welt von Dishonored magische Kräfte verleihen kann. Hinzu kommen weitere übersinnliche Widersacher, die uns deutlich mehr abverlangen als normale Gegner un abwechslungsreiche Missionen rund um einen Bankraub oder illegale Boxkämpfe in den Straßen von Karnaca. Spielerisch orientiert sich Erweiterung stark am bekannten Dishonored-Gameplay: Wir müssen viel erkunden, um alternative Wege zu entdecken, können auf verschiede übernatürliche Fähigkeiten zurückgreifen und schleichen oder einfach alle Gegner erledigen – im New Game Plus kommen sogar noch vielfältigere Möglichkeiten hinzu. Auch in Dishonored 2 ist Heldin Billie zudem keine Fremde, sie gibt uns dort unter dem Namen Meagan Foster unsere Aufträge.“

Titel: Das Schwarze Auge – Blackguards 2

Plattformen: Playstation 4, Xbox One

Genre: Taktik-RPG

Release: 15.September 2017

„Fantasy-Strategie im Rollenspiel-Universum von DAS SCHWARZE AUGE. Cassia hat nur noch ein Ziel: Rache an dem Mann nehmen, der sie zu Unrecht eingesperrt hat, und seinen Thron an sich reißen, koste es, was es wolle. Zusammen mit den Blackguards und einer skrupellosen Söldnerarmee, bricht sie zu einem erbarmungslosen Rachefeldzug durch den Süden Aventuriens auf. Doch die Zeit ist ein mächtiger Gegner, denn mit jedem Tag, der vergeht, scheint Cassia dem Wahnsinn immer mehr zum Opfer zu fallen… Im rundenbasierten Taktik-Rollenspiel Blackguards 2 erleben Sie herausfordernde Kämpfe auf Hexfeld-basierten Schlachtfeldern und eine düstere Geschichte voller Intrigen und Entscheidungen von großer Tragweite. Spezialisieren Sie sich selbst und Ihre Truppe auf Nahkampf, Fernkampf und Magiebegabung, entwickeln Sie gewiefte Strategien gegen erbarmungslose Gegner und trotzen Sie dem drohenden Wahnsinn.“

Titel: Oriental Empires

Plattformen: PC

Genre: Strategie

Release: 15.September 2017

„Die Welt des antiken Orients tut sich vor Ihnen auf! Beginnen Sie im neuen 4X-Stratgiespiel mit einer einfach Siedlung oder einen Stamm zu Anbeginn der chinesischen Geschichte und werden Sie zur mächtigsten Dynastie, die die östliche Welt je gesehen hat. Entwickeln Sie das Land und erbauen Sie mächtige Städte mit neuen Gebäuden, Märkten und Häfen, um auf Land und zur See Handel zu treiben. Schützen Sie die Handelsrouten und heben Sie gewaltigen Armeen aus, um epische Kriege um die Vorherrschaft zu führen. Die detaillierte Spielkarte erweckt die Mongolei und das alte China mit all seinen Bergen, Wäldern und Steppen zum Leben. Egal ob Infanterie, Kavallerie, Kampfwägen, Artillerie oder die Flotten – jede Einheit besitzt ein individuelles Aussehen und unterscheidet sich optisch selbst von anderen Einheiten desselben Typs. Die Formation beeinflusst den Ausgang einer Schlacht ebenso wie die Heerführer, Belagerungen, Unruhen, Rebellionen sowie die Authorität und Kultur des Spielers.“

Titel: Metroid: Samus Returns

Plattformen: Nintendo 3DS

Genre: Action-Adventure

Release: 15.September 2017

„Stellen Sie sich als legendäre Kopfgeldjägerin Samus Aran dem feindlichen Terrain eines außerirdischen Planeten, der von gefährlichen Lebensformen nur so wimmelt. Ihre Mission? In dieser meisterhaften Neuerfindung des „Game Boy“-Abenteuers von 1992 muss der Bedrohung durch die Metroids ein Ende bereitet werden. Samus Arans Arsenal wurde um neue Bewegungen und Fähigkeiten erweitert, mit der sie den Bedrohungen, die auf sie lauern, die Stirn bieten kann. Dieser intensive, seitlich scrollende Action-Platformer ist ein guter Einstieg in die Metroid-Reihe und ein Muss für alle Metroid-Fans. „

Titel: NBA 2K18

Plattformen: Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Genre: Basketball-Simulation

Release: 15.September 2017

„NBA 2K18 ist die 2017-Ausgabe der Basketball-Simulation von 2K Games. Erneut liegt der Schwerpunkt des Titels auf der Authentizität der Partien in der nordamerikanischen Profiliga. Über die »MyPlayer«-Funktion kann zudem ein eigener Spieler erstellt werden um seine Karriere nachzuspielen. Der Multiplayer-Modus unterstützt bis zu zehn Spieler.“

Titel: NHL 18

Plattformen: Playstation 4, Xbox One

Genre: Eishockey-Simulation

Release: 15.September 2017

„EA SPORTS NHL 18 präsentiert die Kreativität junger NHL-Stars mit neuer Creative Attack-Steuerung und dem brandneuen Defensive Skill Stick. Spielen Sie den rasanten, arcadelastigen 3-gegen-3 EA SPORTS NHL THREES-Modus oder erstellen Sie mit dem neuen Expansion Draft Ihr eigenes 32. NHL-Team. Spielen Sie mit den meisten Koop- und Wettkampf-Optionen, die je in einem EA SPORTS NHL-Spiel enthalten waren.“

Titel: Ys VIII – Lacrimosa of DANA

Plattformen: Playstation 4, Playstation Vita

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 15.September 2017

„In Ys VIII: Lacrimosa of DANA erwacht Adol schiffbrüchig und gestrandet auf einer verfluchten Insel. Dort müssen sich er und andere Schiffbrüchige gegen Horden von Monstern zur Wehr setzen und mysteriöse Ruinen erkunden. Schon bald beginnt Adol, von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über Dana und beginnt langsam ihr Geheimnis sowie das der Insel zu lüften.“

Titel: Auto-Werkstatt Simulator 2018

Plattformen: PC

Genre: Simulation

Release: 15.September 2017

„Von der Rostkiste zum Traumauto – der Auto-Werkstatt Simulator 2018 lässt Sie Ihren Wunsch von der eigenen Werkstatt erleben. In Auto-Werkstatt Simulator 2018 sind Sie der Schrauber-Gott unter den Automechaniker. Bauen Sie Ihre eigene Werkstatt auf und zaubern aus alten Rostlauben Traumkisten, die Sie für viel Geld wieder verkaufen können. Nehmen Sie Aufträge von Kunden an, bauen Ihre Werkstatt aus und erobern Sie den metallic-lackierten Olymp der Autoschrauber. Uber vierzig Autos warten darauf auseinander genommen und von Ihnen neu aufgebaut zu werden. Benutzen Sie unterschiedliche Werkzeuge um Ihren Fuhrpark aufzubauen und zu erweitern, testen Sie Ihr Werkstück auf der Rennpiste und stöbern sie in alten Garagen und Schrottplätzen nach besonderen Stücken und Ersatzteilen. Immer neu generierte Aufgaben warten auf Sie – wie der nächste Wagen aussieht liegt in Ihren Händen.“

Titel: U-Boot Simulator WW2

Plattformen: PC

Genre: Simulation

Release: 15.September 2017

„Managen Sie die Geschicke Ihrer eigenen U-Boot Besatzung und liefern Sie sich spannende Gefechte im frei befahrbaren Meer. In U-Boot Simulator WW2 steuern Sie die Crew eines deutschen Unterseeboots im ständigen Kampf ums Überleben. Der Erfolg Ihrer Besatzung hängt dabei nicht nur von Ihrem Geschick als Steuermann ab, sondern auch von Ihren Fähigkeiten als Kapitän. Erteilen Sie ihrer Mannschaft Befehle, berücksichtigen Sie die Verfassung Ihrer Untergebenen und vergessen Sie nie, was eben noch ihr Zuhause war, kann ganz schnell zu einem nassen Grab werden. Mit seiner Mischung aus dem Film „Das Boot“, Spielklassikern wie Silent Hunter und dem innovativen Crew-Management in einem frei befahrbaren Ozean schafft U-Boot Simulator WW2 eine neue Art von Weltkriegssimulation in der es nicht um den Sieg, sondern ums Überleben geht.“

Titel: Senran Kagura Peach Beach Splash

Plattformen: Playstation 4

Genre: Third-Person-Shooter

Release: 15.September 2017

„Das heißeste Event des Sommers kann beginnen, denn die sexy Ninja-Mädchen nehmen eine Pause von ihrem Nahkampf-Training, um ihre Wasserpistolen aufzufüllen. Das schnelle und wilde Third-Person-Wasserpistolen-Turnier kann losgehen. Equipe Ihre Lieblingsmädchen mit Hydra-Jetpacks und allerlei aufgewerteten Waffen und tauche ein in den nassesten und verrücktesten Third-Person-Shooter aller Zeiten.“

Titel: Inside Limbo Double Pack

Plattformen: Playstation 4, Xbox One

Genre: Jump & Run

Release: 17.September 2017

„Das Jump’n’Run Limbo des dänischen Entwicklers Playdead besticht durch seinen ungewöhnlichen Schwarz-weiß-Grafikstil. Bei Limbo übernimmt der Spiele die Kontrolle über einen kleinen Jungen, der sich einen Weg durch eine schaurige Schatten-Welt bahnt. Ein falscher Schritt und das Kind erwartet ein grausiger Tod. Verfolgt von riesigen Spinnen gilt es kleinere, teils physikbasierte Rätsel zu lösen und Hüpfpassagen zu meistern.“

„Das Jump&Run »Inside« stammt von den Limbo-Machern und erbt die düstere Stimmung des geistigen Vorgängers. Auch das Gameplay ähnelt sich stark, der Spieler muss die fast farblose 2D-Welt erkunden und physikalische Rätsel lösen. Diesmal wird der Spieler schwimmen können.“

Titel: The Solus Project

Plattformen: Playstation 4, Playstation VR, Xbox One (bereits seit Juni 2017 erhältlich), PC (bereits seit Juni 2017 erhältlich)

Genre: Adventure

Release: 18.September 2017

„The Solus Project ist ein First-Person-Survial- und Erkundungsspiel ohne Kämpfe, aber mit einer Story. Der Spieler überlebt als den Absturz seines Raumschiffs auf einem fremden Planeten (Gliese-6143-C), der von Alienruinen übersät ist. Die riesigen Umgebung, bestehend aus fünf Inseln, inklusive Höhlen, kann frei erkundet werden. Um bestimmte Rätsel zu lösen oder neue Wege begehbar zu machen, muss man allerdings auf ein Craftingssystem zurückgreifen. Dabei muss man immer im Hinterkopf behalten, das der Spieler eigentlich von einer sterbenden Erde ausgesandt wurde, um im All eine Lösung zur Rettung der Menschheit zu finden. Auf dem fremden Planeten muss sich der Spieler vor der Witterung (bis zu schweren Stürmen) und vor dem Verhungern und Verdursten retten. Aber eigentlich gilt es die Mysterien diese Ortes zu entschlüsseln. Die technische Grundlage stellt die Unreal Engine 4. Entwickelt wird The Solus Project vom Prager Studio GRIP Digital und dem schwedischen Teotl Studios. The Solus Project ist der geistige Nachfolger zum 3D-Knobelspiel The Ball und teilt sich mit dem Spiel ein Erzähluniversum.“

Titel: ECHO

Plattformen: Playstation 4, PC

Genre: Adventure

Release: 19.September 2017

„Echo ist ein Sci-Fi-Adventure auf Basis der Unreal Engine 4. Der Spieler schlüpft in die Rolle von En, einer jungen Frau, die ein Jahrhundert in einer Stasis-Kapsel auf dem Weg zu einem mysteriösen, außerirdischen Palast verbracht hat. In der Hoffnung wieder Leben in den vermeintlich ausgestorbenen Ort zu bringen, erforscht En die uralten Hallen, die bis zu ihrem Eintreffen noch nie ein Mensch betreten hat.“

Titel: Marvel vs. Capcom Infinite

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Beat´Em up

Release: 19.September 2017

„Im Kampfspiel Marvel vs. Capcom Infinite stehen dem Spieler Kämpfer aus dem Marvel-Superhelden-Universum sowie aus Capcom-Titeln wie der Street Fighter-Serie zur Verfügung, darunter Ryu, Chun-Li, Captain America, Hulk und Thor. Das Spiel soll einsteigerfreundlicher sein als die Vorgänger und bietet wieder Tag-Team-Kämpfe mit jeweils zwei Figuren pro Spieler.“

Titel: Grim Tales: Die Gray Familien-Saga (Enthält die ersten acht Teile der beliebten Grim Tales-Reihe )

Plattformen: PC

Genre: Wimmelbild-Adventure

Release: 20.September 2017

„Erleben Sie acht spannende und nervenaufreibende Abenteuer rund um die Familie Gray und Annas besonderen Gabe durch die Zeit zu reisen in Grim Tales: Die Gray Familien-Saga (8 in 1 Paket). Finden Sie heraus, wie Anna ihre Gabe das erste mal erhielt, und benutzen Sie sie, um Geschehnisse aus der Vergangenheit zu verändern. Denn nur so können Sie ihr dabei helfen, ihre Familie zu retten.“

Titel: Bridge Constructor Stunts

Plattformen: Playstation 4

Genre: Simulation

Release: 21.September 2017

„Wer braucht schon Brücken … wenn es Sprungschanzen gibt! Die erfolgreiche Bridge Constructor Reihe betritt mit Bridge Constructor Stunts neue Pfade: Stuntman und Ingenieur in einer Person? Mit Bridge Constructor Stunts kein Problem! Baue imposante Rampen und Loopings, um in den variantenreichen Stages ans Ziel zu gelangen. Doch das alleinige Bauen der Konstruktionen reicht dieses Mal nicht: Du selbst setzt dich ans Steuer der Fahrzeuge und musst diese gekonnt ins Ziel manövrieren. Sammle Sterne, absolviere waghalsige Sprünge, Saltos und spektakuläre Stunts und hinterlasse dabei eine Spur der Verwüstung durch den gesamten Level, um den High Score zu knacken. All das schaffst du jedoch nur mit der perfekten Brücken- und Rampenkonstruktion.“

Titel: Dragon Ball Xenoverse II

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Beat´Em up

Release: 22.September 2017

„Dragon Ball: Xenoverse 2 ist ein Beat ‚em Up-Titel in der Tradition vorheriger Dragon-Ball-Spiele wie Dragon Ball Z: Budokai. Es baut auf dem 2015 erschienenen, enorm erfolgreichen Vorgänger auf. Der Titel entführt die Fans in die bisher größte und detaillierteste Dragon Ball-Welt.“

Titel: Minecraft Story Mode – Season 2 Pass Disc

Plattformen: Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, PC

Genre: Adventure

Release: 22.September 2017

„Am Ende von Minecraft: Story Mode, waren Jesse und der Orden des Steins die berühmtesten Helden der Welt geworden. Heute, einige Jahre später, ist Jesse der Führer von Beacontown und entdeckt den Prismarine-Gauntlet, ein Relikt von unglaublicher Kraft. Neue Abendteuer und Freunde warten in einer Welt, die größer ist, als Jesse sich je vorstellen konnte. Die Saisonpass Disc für Minecraft: Story Mode – Season Two enthält Episode eins von fünf und gewährt den Zugriff auf die verbleibenden vier Episoden, sobald sie verfügbar sind.“

Titel: Pokémon Tekken DX

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Beat´Em up

Release: 22.September 2017

„Pokémon Tekken DX ist ein Kampfspiel für die Nintendo Switch, in dem allerhand Pokémon als Kämpfer zur Auswahl stehen. Es handelt sich um eine Umsetzung des Wii-U-Titels Pokémon Tekken.“

Titel: Project Cars 2

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Rennspiel

Release: 22.September 2017

„Project Cars 2 ist eine Motorsport-Simulation, die wie schon der Vorgänger Project Cars (2015) mittels Crowdfunding finanziert wurde. Diesmal gibt es 50 einzigartige Locations und mehr als 200 Strecken. Ebenfalls mit dabei: Off-Road-Rennen, eine Koop-Karriere und E-Sports-Funktionen.“

Titel: Syndrome

Plattformen: Playstation 4, Playstation VR, Xbox One, PC, Oculus VR, HTC Vive VR

Genre: Sci-Fi Survival Horror

Release: 26.September 2017

„Syndrome ist ein Sci-Fi Survival Horrorspiel, das an Bord der „Valkenburg“ stattfindet, einem Erkundungs- und Wissenschaftsschiff ausgestattet mit den fortschrittlichsten Systemen der Novacore-Flotte. Sie müssen herausfinden, was mit Ihren Crewmitgliedern geschehen ist und alles tun, um diesen Alptraum zu überleben. Die Gegner sind mächtig und zahlreich, was bedeutet, dass Schleichen und Ausweichen oftmals die beste Strategie ist. An Bord des Schiffes werden Sie Waffen finden, doch Munition ist selten und sollte mit Bedacht eingesetzt werden.“

Titel: The Royal Club – Skat 8

Plattformen: PC

Genre: Kartenspiel

Release: 26.September 2017

„Spielen Sie herausfordernde Skat-Partien gegen ebenbürtige Partner, wann immer Sie wollen. Sie bestimmen, ob Sie gegen reale Gegner im Onlinemodus oder gegen virtuelle Computergegner offline antreten möchten. Wählen Sie Ihre Kontrahenten passend nach Spielstärke geschickt aus. Hierfür können Sie die Identität, die Spielweise und die Risikobereitschaft Ihrer Mitspieler offline individuell einstellen. Damit bietet Ihnen die Skat Edition 8 langandauernden Spielspaß auf höchstem Niveau. Entscheiden Sie das Spiel für sich und werden Sie neuer Skat-Meister.“

Titel: GaMons – Die Ritterburg

Plattformen: PC

Genre: 3-Gewinnt

Release: 26.September 2017

„Begebe Dich auf eine spannende Zeitreise ins Mittelalter! Eile einem tollpatschigen Ritter zur Hilfe, der als neuer Fürst das zufällig im Turnier gewonnene karge Fleckchen Erde in ein blühendes Reich verwandeln soll. Denn als Ritter hat er überhaupt keine Ahnung vom Städtebau! Stehe ihm beratend zur Seite und setze die in über 100 spaßigen 3-Gewinnt-Level erspielten Ressourcen klug ein, um für die Untertanen ein idyllisches Dorf zu erschaffen. Baue Hütten, Straßen, Bauernhöfe, Schmieden, Brunnen, ein Rathaus und vieles mehr. Erkunde 6 mächtige PowerUps und begeistere Dich für lustige Mini-Spiele. Erlebe, wie viel Spaß man im Mittelalter haben kann!“

Titel: GaMons – Die Wildnis Saga

Plattformen: PC

Genre: 3-Gewinnt

Release: 26.September 2017

„Rette die wunderbare Tierwelt in diesem kunterbunten Knobelspaß! Fiese Bösewichte bedrohen die Natur mit dunklen Zauberkräften und wollen alle Tiere, die in der Wildnis leben, vernichten. Hilf den Tieren, die Schönheit ihres Lebensraumes vor der zerstörerischen Bedrohung zu bewahren. Zusammen mit mutigen Hummeln, tapferen Vögeln und lustigen Regenwürmen stellst Du Dich den Bösewichten in den Weg und löst rasante 3-Gewinnt-Rätsel. Kombiniere die farbenrohen Kristalle, Zauberkrüge und Natursymbole, um Punkte zu sammeln und spektakuläre PowerUps freizuspielen. Beweise Geschick und begeistere Dich für lustige Minispiele!“

Titel: Hob

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Adventure

Release: 26.September 2017

„Hob ist ein Erkundungsspiel, das vollkommen ohne Dialoge auskommt. Die Handlung wird allein über die Interaktion mit dem geheimnisvollen Planenten erzählt, auf dem sich der Spieler wiederfindet. Dort muss der Protagonist lernen zu überleben, Rätsel lösen und sogar die Umwelt selbst verändern. Diese ist nicht nur von friedlicher Flora und Fauna, sondern auch von einer unbekannten Gefahr geprägt. So schlummert unter der Planetenoberfläche eine geheimnisvolle Maschine.“

Titel: Cuphead

Plattformen: Xbox One, PC

Genre: Jump & Run

Release: 29.September 2017

„Cuphead ist ein 2D-Jump&Run in 30er-Jahre-Cartoonoptik. Die Farben und Grafiken erinnern an die frühen Mickey-Mouse-Comics. Der Spieler steuert die namensgebende Figur und bekämpft unterschiedliche Gegner, darunter Bosse wie den Piraten »Captain Silver«. Das Spiel erscheint auf der Xbox One im Rahmen des ID@Xbox-Programms von Microsoft.“

Titel: FIFA 18

Plattformen: Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Genre: Fußball-Simulation

Release: 29.September 2017

„FIFA 18 ist der 2017-Ableger der Fußball-Simulation von EA Sports. Nach dem großen Erfolg der Neuerungen von FIFA 17 knüpft der Teil an die zuvor eingeführten Features an: Der Story-Modus »The Journey« erhält eine zweite Saison, in der wir wieder in die Rolle des jungen Engländers Alex Hunter schlüpfen. Außerdem will EA mit neuen Archetypen von Spielern (groß, klein, stämmig, dünn) für mehr wiedererkennbare Persönlichkeiten auf dem Rasen sorgen. Coverstar Cristiano Ronaldo erhält in FIFA 18 sogar sein komplett eigenes Moveset.“

Titel: One Piece Unlimited World Red – Deluxe Edition

Plattformen: Nintendo Switch, Playstation 4 (25.August), PC (Steam, 25.August)

Genre: Action-Adventure

Release: 29.September 2017

„Das Action-Adventure One Piece: Unlimited World Red erzählt eine eigene Geschichte im One-Piece-Universum, die auf keinem bisher erschienenen Manga basiert. Darin schlüpfen Spieler in einen von neun Charakteren und suchen mit dem Waschbären Pato eine Schatzinsel auf, auf der die Strohhutbande von Monkey D. Ruffy vom Piraten Red Count gefangen genommen wird. One-Piece-Erfinder Eiichiro Oda hat die neuen Charaktere Pato und The Red Count persönlich für das Spiel gezeichnet.“

Titel: Outcast – Second Contact

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action-Adventure

Release: 29.September 2017

„Outcast – Second Contact ist ein Action-Adventure in einer offenen Welt, das den Spieler auf einen fremden und ebenso schönen wie gefährlichen Planeten führt. Sie spielen den Elitesoldaten Cutter Slade, der auf Adelpha – die Heimat einer uralten fortgeschrittenen Alienzivilisation – geschickt wurde. Ihr Handeln wird über das Überleben der Menschheit entscheiden. Das Remake eines Kultspiels. Outcast – Second Contact ist ein vollständiges Remake des Kultspiels Outcast.“

Und das sollte es mal wieder gewesen sein an Spielen für den Monat September 2017. Das gesamte Playstation-Choice Team wünscht euch viel Spaß bei den spielen eurer Wahl. Teilt uns ruhig in den Kommentaren mit auf welches Spiel ihr euch ganz besonders freut und welches ihr vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hattet.