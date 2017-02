Die Sims 4 Vampire Gameplay Pack – Review

Twilight… wieviele Familien in die Sims 4 mag es geben die nach dem großen Kinovorbild erschaffen wurden!? Wir können es nicht mit Gewissheit sagen aber seit es das Sis 4 Vampire Gameplay Pack gibt werden es mit Sicherheit täglich mehr. Tausende interessante Vampirfürsten dürften mittlerweile das Sims Universum unsicher machen. Das neueste Gameplaypack haben wir natürlich auch wieder für euch unter die Lupe genommen und sind zu einem Schluss gekommen.

Die Sims 4 Vampire bietet euch natürlich die Möglichkeit neue Charaktere zu erstellen. Vampire mit glühenden Augen, mit blasser Haut und natürlich mit einem passenden Kleidungsstil sind ab sofort verfügbar. Natürlich können Vampire in jedem Alter erstellt werden, die besonderen Fähigkeiten eurer Vampire zeigen sich allerdings frühestens im Teenageralter, auch wenn die kleinen Blutsauger natürlich durchaus niedlich sind. Das lustigste ist das eure Vampire grundsätzlich 2 Gesichter haben. Es gibt eure neuen Sims-Vampire natürlich in einer dunklen Version. Diese Form kommt zu Tage wenn eure Sims andere Sims beißen.

Die besonderen Eigenschaften eurer Vampire können dazu genutzt werden die Gedanken anderer Sims zu beeinflussen aber natürlich könnt ihr euch auch in eine Fledermaus verwandeln und umherflattern. Dank euer Kräfte können die Sims Duelle mit anderen Vampiren austragen. Dabei sammelt ihr Erfahrung und könnt neue Fähigkeiten erlernen. Eure Vampire werden damit immer besser und können noch dunklere Eigenschaften erlangen. Eure Sims müssen natürlich auch trinken. Ihr könnt euch heimlich in dunklen Ecken an andere Sims ranschleichen und diese heimlich aussaugen. Ihr könnt sie aber auch um ein bisschen Plasma bitten und wenn sie euch mögen geben sie euch vielleicht etwas.

Natürlich gibt es auch andere Wege. Ihr könnt Blutplasma kaufen oder Plasmapflanzen anbauen und diese Verspeisen. Das hilft natürlich dabei nicht bei Tageslicht herausgelockt zu werden. Vampire hören aber auch ab dem Teenageralter auf zu altern, was sicherlich hilfreich sein kann. Dazu gibt es aber auch eine neue Welt. Weitere Details haben wir für euch zusammengefasst:

Eine neue Welt: Forgotten Hollow

Das Gameplay-Pack hält eine neue Welt parat: Forgotten Hollow

Dies ist ein ganz besonders gruseliger Wohnort

Die Nacht dauert hier besonders lange und überall wabern Nebelfelder

Die neue Welt hält insgesamt fünf Grundstücke bereit, von denen vier bereits bebaut sind

Deren Größen sind: 2x 30×30 2x 30×20 1x 40×30

Das Highlight ist hierbei eine alte, vergessene Villa

Bei Forgotten Hollow handelt es sich um eine ganze normale Wohnwelt, die von jedem Sim besucht werden kann

Weitere Neuerungen im Gameplay-Pack

Es gibt neue Rezepte

Es gibt ebenfalls neue Grundstücksmerkmale

Es gibt drei neue Bestreben

Neue Grundstückstypen oder -größen gibt es jedoch nicht

Als neues interaktives Objekt gibt es die Orgel samt passender Orgel-Fähigkeit

Im Kaufmodus gibt es neue Dekorationen in Form von Rissen, Sprüngen, Efeu und Spinnennetzen, die du auf Wänden platzieren kannst

In den neuen Särgen können Vampire nicht nur schlafen, sondern auch ein Techtelmechtel haben

Wir denken:

Die Sims 4 Vampire ist ein weiterer Gameplaypack den man unbedingt haben muss. Alleine nur weil er die möglichkeit bietet eure Sims ewig Leben zu lassen. Natürlich werden sie dadurch ein wenig allergisch gegen Sonnenlicht und vertragen auch Knoblauhaltige Speisen nicht mehr so wirklich, aber das ist wohl ein geringer Preis fürs ewige Leben, Gedankenkontrolle und mehr!

Wir sagen ganz klar: Zuschlagen!

