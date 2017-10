Die Sims 4 neuer Add-On Trailer zeigt niedlichestes Update ever

Die Sims ist ein Spiel das uns seit vielen vielen Jahren begleitet und das auch ich persönlich bereits seit der ersten Variante gespielt und gefeiert habe. Mit die Sims 4 haben wir das bisher größte und genialste Sims aller Zeiten vorliegen und vor allem im PC Bereich ist der Umfang von Die Sims 4 wohl mittlerweile unschlagbar. Heute zeigt uns EA einen der süßesten Add-On Trailer zu die Sims 4 die wir jeh gesehen haben und die Entscheidung stand auch gleich wieder fest: Muss ich haben!

Natürlich wollen wir euch den Trailer auch nicht vorenthalten:

Auch wenn der Trailer zu die Sims 4 Cat´s & Dog´s sicherlich an der ein oder anderen Stelle wirklich etwas seltsam und vielleicht sogar bedenklich wirkt, ihr wisst welche Stelle ich meine 😉 so wir die Sims 4 Katzen und Hunde doch sicherlich eine sehr große Bereicherung für die, sowieso schon kaum zu überblickende Sim4 Erfahrung. Die Sims 4 Cats & Dogs erscheint offiziell am 10.November 2017 im Handel.

Kennt ihr die Sims? Spielt ihr die Sims 4?