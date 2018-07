Die Sims 4 Jahreszeiten – Sonnenschein und Winterwetter

…und wieder lockt der DLC…

Publisher Electronic Arts beglückt uns erneut mit einem neuen Gameplaypack zu „Die Sims 4“. Mit „Die Sims 4 Jahreszeiten“ bekommen wir nun einen ganz besonderes Add-On mit dem den Sims wesentlich mehr Spieltiefe bekommen. Danke der neuen Jahreszeiten Engine die im Spiel dafür sorgt das nicht nur Sommer herrscht, sondern auch Winter, Herbst und Frühling beginnen können sondern auch wechselnde Wetterbedingungen eingeführt werden bekommt die beliebte Lebenssimulation jetzt eine ganz neue Dimension und vor allem ein ganz neues Spielgefühl.

Natürlich bekommen wir auch wieder eine Menge neuer Individualisierungsoptionen und neue Gegenstände. Alleine in diesem Bereich bekommen an die 300 neue Objekte und Möglichkeiten. Hinzu kommen unendliche Möglichkeiten wie das veranstalten von Sommerpartys, das tanzen im Regen oder im Laub spielen im Herbst. All diese Möglichkeiten gibt es jetzt auch in den Sims 4. Damit kommen wir einer realen Lebenssimulation immer näher und ganz ehrlich, das neue Gameplay Pack macht auch so richtig Laune. Alleine die Möglichkeit vor dem eigenen Restaurant jetzt eine Eislaufbahn aufzustellen, das Haus für Weihnachten zu dekorieren, Schneekleidung zu tragen, neue Badeanzüge, neue Halloween Deko und vieles, vieles mehr begeistern auf ganzer Linie.

Natürlich führt dieses Add-On massive neue Möglichkeiten ein. Alleine die Jahreszeiten und das Wetter sind schon Grund genug hier zuzuschlagen, aber man muss natürlich zugeben das es sich auch hier wieder nur um ein Add-On handelt das eigentlich schon längst hätte im Spiel integriert sein können, aber immerhin ist es das erste Mal das die Sims echte Jahreszeiten und ein echtes Wettersystem spendiert bekommen. Es lohnt sich direkt wieder bei den Sims reinzuschauen und ein neues Spiel zu starten, oder die bekannten Fammilien weiter zu spielen. Es macht einfach total Laune mit der Familie Weihnachten zu feiern und ähnliche Feiertage zu begehen. Es ist nun aber auch so das ALLE Welten vom neuen Wettersystem beeinflusst werden, so könnt ihr auch bei einem Platzregen im Dschungel Schätze suchen oder euch beim Schlittschuhlaufen in der Stadt verlieben. Die Möglichkeiten sind in allen Spielbereichen nahezu unbegrenzt.

Die Erweiterung der Spielerfahrung und die neuen Gegenstände, Individualisierungsoptionen und vieles mehr lohnen sich auf jeden Fall. Hier eine Liste der neuen Möglichkeiten:

Neues Wettersystem

Jahreszeiten

140 neue erstelle einen Sim Gegenstände

158 neue Bauobjekte

Feiertage mit voller Tradition (Geschenke, Besondere Gäste usw….)

Botaniker Karriere

Floristik Fähigkeit (Stelle eigene Sträuße zusammen)

…vieles vieles mehr

Wir sagen mal ihr solltet wirklich Spaß haben mit den Jahreszeiten. Ihr könnt Saisonale Ereignisse erleben, wie Weihnachten oder Halloween, ihr könnt die Feiertage genießen, eure Wohnung/Haus dekorieren und eurer Botanikerfähigkeit freien Lauf lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall hier zuzuschlagen! Wir sind immer wieder überrascht wieviel sich die Jungs und Mädels bei EA einfallen lassen um uns Spieler bei Laune zu halten. Auch bei uns ist immer noch nicht das komplette Sims 4 Erlebnis am Stück verfügbar, wir freuen uns darauf in den nächsten Monaten noch weitere Add-Ons genießen zu dürfen, auch die die wir noch dazu kaufen wollen. Für die Sims 4 Jahreszeiten, die übrigens um die 40 Euro kosten werden, bekommt ihr von uns auf jeden Fall eine volle Empfehlung! Wir sagen: „Jetzt zuschlagen!“