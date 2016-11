Die Sims 4 Großstadtleben – Die neue Erweiterung getestet

Wieder einmal bekommen wir eine neue Sims 4 Erweiterung geboten. Mit den Sims 4 Großstadtleben dürfen wir uns auch sogleich in selbiges stürzen. Dieses Mal brauchen wir allerdings kein eigenes Haus zu bauen sondern können uns in einer aktiven nachbarschaft in einem Appartmenthaus einmieten und unsere Wohnung ganz nach unseren eigenen Wünschen gestalten. Das kann natürlich deutlich günstiger sein als gleich ein eigenes Haus zu kaufen, aber auch komplizierter, denn wir können wir wesentlich weniger unterbringen und bekommen natürlich auch schneller Probleme wenn wir einmal unsere Miete nicht zahlen können. Natürlich gibt es verschiedene nachbarschaften in der neuen Spielumgebung. Hier könnt ihr zum Beispiel in ein High Society Viertel einziehen, oder wollt ihr lieber im Künstlerviertel leben!? Die Sims 4 Großstadtleben bringt eine Menge Neuerungen mit sich die uns gefallen wollen.

Neben der Neuen Nachbarschaft, der Großstadt mit ihren verschiedenen Vierteln werden uns aber auch wieder eine ganze Menge neuer Intaraktionsgegenstände geboten. Hier kommen wir dann endlich einmal an einfache Dinge wie einen Street Basketball Korb, Garagentore, einen Aufzug, neue Designermöbel und Klamotten, Beleuchtungen und vieles andere mehr. Die Auswahl der neuen Gegenstände für den Hausbau und den täglichen Gebrauch ist riesig. Wir haben die Sims 4 Großstadtleben eine ganze Weile für euch getestet und mussten feststellen das es sich wunderbar in die bisherige Sims 4 Welt einfügt. Gerade die neuen Appartments sind natürlich etwas besonderes, fördern sie soziale Interaktionen doch sehr, ihr habt ja auch meistens Nachbarn. Aber nicht nur für die Nachbarschaften ist die Erweiterung interessant sondern auch für die neuen Dinge die ihr hier erleben werdet. Die Großstadt ist nämlich voll mit vielen Überraschungen.

Nach gut und gerne 35 Spielstunden in der neuen Umgebung haben sich unsere Sims, zumindest die die den Großstadtdschungel überlebt haben, genauso gefreut wie wir einen Abstecher in eine neue Welt zu machen. Trotzdem muss jetzt langsam mal ein kleiner Sims Urlaub her. Wir warten ja immer noch auf so einige Neuerungen. Ich denke das mit Sims 4 noch so einiges möglich ist und wir in den kommenden Jahren sicherlich noch sehr viel Freude an vielen neuen Erweiterungen haben werden. Aktuell ist die Sims 4 Großstadtleben um die 25 Euro bei den verschiedensten Händlern zu haben. Wir denken aber das auch der Releasepreis im Handel mit 39,99,- nicht zuviel verlangt ist, immerhin bekommen wir viele Stunden Spielspaß dazu und eine Menge neuer Gegenstände die wir auch gut gebrauchen können.

Die Sims 4 Großstadtleben erhält von uns eine absolute Empfehlung!

