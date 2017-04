Die Sims 4 Bowling Abend – Die Kegel sind gefallen!

Es ist mal wieder soweit. Aus dem hause EA kommt eine neue Erweiterung für unsere virtuellen Alter Egos, die wir natürlich wie immer nur allzugerne für euch getestet haben. Mit den Sims 4 Bowling Abend Accessoires ist es euren Sims nun möglich eine neue Freizeitaktivität zu genießen. Mittlerweile können die Sims soviel machen, das man kaum noch weiß woher man die Ganze Lebenszeit nur nehmen soll. Dennoch haben wir unsere Superreiche Sims Familie genutzt um mal ausgiebig auszuprobieren wie sich das neue Accessoire Pack schlagen kann.

Ab sofort können deine Sims in Oasis Springs die Dust Bowl besuchen, die neue Bowlinghalle im Sims Universum. Hier ist mit einem tollen Retro Look, grellen Neonleuchten und tollen Möbeln für eine Menge Action vorgesorgt. Natürlich gibt es wie immer auch eine Menge neuer Accessoires für eure Sims, Outfits und Deko und vieles mehr.

Hier einige Neuerung aus dem Gameplay in einer übersichtlichen Liste:

Neue Accessoires für eure Sims

6 Oberteile für weibliche Sims, 5 für männliche und 2 für Kinder

zwei verschiedene Bowling-Shirts, jeweils mit und ohne Team Logo

ein neues Komplettoutfit für weibliche Sims

leider nur ein Paar Bowlingschuhe und -handschuhe

2 neue Frisuren für Frauen, eine für Männer

Neuigkeiten im Kaufmodus

viele dekorative Objekte rund um das Thema Bowling (Neonzeichen, Trophäen, Bilder, Teppich, …)

ein dekoratives Regal mit oder ohne Bowlingschuhe

verschiedene Objekte im Stil der 60er Jahre (Sofa, Tische, Stühle, …)

Regale für die Bowlingkugeln (jeweils 4 verschiedene Kugelvariationen für jede Farbe)

Infos zum Gameplay

es gibt eine neue Bowling-Fähigkeit es wird 5 Fähigkeitslevel geben je nach Fähigkeit gibt es verschiedene Wurfanimationen auch Kinder können die Bowling-Fähigkeit erlernen und sie wird beim Älterwerden behalten



Bowling-Spiel 4 Sims können zusammen ein Spiel spielen schwangere Sims können kein Bowling spielen Bowlingkugeln können am Regal ausgewählt werden. Es gibt 5 verschiedene Kugeln, welche je nach Fähigkeitslevel freigeschaltet werden.



Moonlight-Bowling kann ein Event in Bars sein, dann kommen Familien und spielen Bowling die Lichter können individuell an- und ausgeschaltet werden auf dem eigenen Grundstück muss man erst die Bowlingbahn verbessern, bevor man die Lichter einschalten kann



Die sims 4 Bowling Accessoires konnten wieder einmal begeistern. Wie so oft hat man sich Gedanken gemacht was man uns jetzt wieder verkaufen kann und es ist EA wieder einmal geglückt uns nicht nur ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern uns damit auch sehr zufrieden zurück zu lassen. Für weniger als 20 Euro (Teilweise unte 17,99,-), das kann sich sicherlich jeder Sims 4 Spieler mal eben vom Taschengeld leisten bekommen wir eine Menge Spielspaß geboten. Neue Klamotten und neue Dinge für unsere eigenen Geschäfte, unsere eigenen Villen und darüber hinaus nicht nur die Bowling Bahn, sondern auch eine Menge Designelemente mit denen wir ganz andere Themen umsetzen können.

Besonders begeistert hat uns an dieser Stelle das aufwendige Retro Design, das mit seinen Neon Leuchten sicherlich noch ein bisschen mehr Glanz und Glamour in die Welt der Sims bringen kann. Wir sind der Meinung das es EA absolut gelingt die Sims Reihe am Leben zu halten. Vielleicht kann die Lebensdauer der Sims in der vierten Variante, dank der vielen Add-Ons und Accessoire Packs, ein ganzes Stück verlängert werden. Immerhin sind ja noch eine Ganze Menge Möglichkeiten offen, was noch realisiert werden kann.

Alleine an Gameplay Packs könnten wir uns noch das Weltraum-Leben Pack vorstellen das interessierte auf eine Raumstation schickt, vielleicht aber auch das Rennwochenende Pack, bei dem die Sims Rennfahrer werden können und Motorrad oder Autorennen fahren können. Die Möglichkeiten, vor allem der sozialen Interaktion wären hier gewaltig. Auch ein „einsame Insel“ Gameplay Pack wäre nicht uncool bei dem die Sims Schiffbruch erleiden und fortan erstmal auf einer Insel klar kommen müssen oder gleich ein Kreuzfahrt Pack. Auch dabei könnten Sims auf einem großen Kreuzfahrtschiff anheuern oder Urlaub machen. Als Accessoire Packs könnten wir uns aber auch hunderte Packs vorstellen die man noch machen könnte, egal ob Pokerabend Accessoires, ein Olympia Gameplay Pack, die Superbowl Accessoires, diverse Profisportarten wie Baseball und co. Gameplay Packs, Modemessen und Designeraccesoires und, und, und…und! Alleine das Nerd-Pack, ein Event Pack wie zum Beispiel Packs die gesponsort werden von großen Veranstaltungen. Virtuelle Messehallen und vieles mehr. Die Sims bieten ein großes Potential, das wir aber an dieser Stelle erstmal um eine tolle Sportart erweitert sehen! Was aber auch gut ist. Regelmäßiger Nachschub ist wichtig, aber nicht so regelmäßig das wir aus dem zahlen nicht heraus kommen.

Für unseren Geschmack könnte EA ruhig ein bisschen zulegen was die Releases angeht, aber mit dem aktuellen Angebot sind wir absolut zufrieden. Die Bowling Abend Accessoires gehören ganz klar zu unseren aktuellen Favouriten und konnten uns mal wieder auf Ganzer Linie begeistern. Der geringe Preis und der Umfang machen es mal wieder zu einem absoluten Must-Have für alle Sims Spieler und Fans!

