Die neue Spielevielfalt, Möglichkeiten und Gedanken zur schönen neuen Welt

Aktuell bringt es wohl der Titel Skylanders Imaginators ganz gut auf den Punkt…. Vorstellungskraft… das ist etwas das in der aktuellen Zeit durchaus wichtig ist. Nicht nur bei den Sklanders, wo ihr euch eure Spielcharaktere mittlerweile selbst basteln könnt, sondern auch im Bezug auf die neuen Technologieen. Gerade Playstation VR ist eine solche Technologie. Natürlich hoffen wir alle das die teure Hardware nicht das gleiche Schicksal ereilen wird wie die Ganzen Buzzer, Move Controller, Kameras, Kinect Sensoren oder gar das Gametrak das jetzt schon vielen alleine bei der Erwähnung ein tierisches Fragezeichen ins Gesicht rufen dürfte. Gametrak war seiner Zeit soooo unheimlich weit voraus, das es vielleicht jetzt mit VR zusammen interessant wäre.

Die neuen Technologieen wie zum Beispiel das Playstation VR ermöglichen uns aber ein ganz neues Spielgefühl. Nintendo hatte sowas seinerzeit auch schonmal probiert ist aber vor vielen Jahren damit gescheitert, Sony hofft nun dieses Problem nicht zu bekommen. Wir natürlich als Nutzer von Playstation VR irgendwo auch, alleine aufgrund des hohen Preises den wir bezahlt haben um ganz vorne mit dabei sein zu dürfen. Mittlerweile gibt es zwar immer noch keinen großen Systemseller, der in der Lage wäre uns VR förmlich aufzuzwingen, aber die bisher gebotenen kleineren Games und Techdemos die wir aktuell haben sind schon etwas besonderes.

Spiele Batman Arkham VR bedienen sich allerdings einer großen Marke ohne auch nur ansatzweise ein Spielgefühl zu bringen das den bisherigen Batman Titeln gleich kommt. Hier bedienen sich Hersteller gerne bekannter Marken um ein anderes Produkt an den Mann, oder eben auch die Frau, zu bringen. Wir sehen das ein wenig kritisch, denn wer zum Beispiel an Batman denkt erwartet knallharte Action und kein simples Grafikadventure in dem Battarang werfen schon die maximale Action darstellt.

Wir wollen damit nicht sagen das Batman Arkham VR schlecht wäre nur implementiert der Titel ein etwas anderes Erlebnis als starres rumstehen und beobachten. Hinzu kommt das andere Titel in der Lage sind eine wesentlich höhere Immersion zu bieten wie zum Beispiel Until Dawn Rush of Blood oder das Jump´n´run im kostenfreien Playroom VR. Die Möglichkeiten hingegen sind nahezu unbegrenzt, das erfahren wir spätestens wenn wir uns einen der beiden kostenfreien VR Kurzfilme anschauen die im Playstation Store verfügbar sind. „Allumette“ entführt uns in eine mitreißende Geschichte eines kleinen Mädchens in einer befremdlichen Welt und „Invasion“ zeigt uns wie ein Hase die Welt retten kann. Zugegeben letzterer ist wirklich extrem kurz, aber dafür total lustig. Damit könnte man den Beginn einer Ära von VR Kurzfilmen und/oder gar Serien sehen, animiert auf Konsole angeschaut. Das alleine ist aber noch lange nicht alles, die neuen Technologieen wie zum Beispiel die bald erscheinende Playstation 4 Pro bieten noch so viel mehr….

