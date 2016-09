Die Mondeals Ausgabe 1

Öfters mal was neues?

Mit unseren Mondeal´s sollte das kein allzugroßes Problem sein. Wir werden euch an dieser Stelle ab sofort regelmäßig die genialsten Angebote aus dem Gaming Bereich vorstellen, kurz, knapp und vor allem eines: günstig, denn wir wollen das ihr mehr Gaming für euer Geld bekommt! Aus diesem Grund suchen wir euch das günstigste raus das wir finden können. Viel Spaß mit unseren Mondeals. In dieser ersten Ausgabe zum Montag den 26.10.2016, ihr versteh das schon 26.10 ein Annagramm für 2016…. uhhhh magisches Datum, stellen wir euch vor was wir am Wochenende alles billiges für euch ausgebuddelt haben. Bei einigen Angeboten handelt es sich allerdings um begrenzte Angebote, wenn nicht mehr alles verfügbar sein sollte, dann seid bitte nicht böse, wir werden das hier öfters machen!

Eines der günstigsten PS4 Spiele am Markt überhaupt ist Zweifelsohne NBA2K14. Zu NBA 2K14 können wir leider keinen Test von unserer Seite aus anbieten, wir hatten damals lediglich den Genrekonkurrenten NBA Live 14 im Programm. Schade eigentlich, aber vielleicht schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Immerhin könnt ihr NBA 2K14 bereits unter 5 Euro neu kaufen! Das ist durchaus ein Preis den wir als günstig bezeichnen würden. Ich denke für weniger als 5 Euro neu kann man auch mal reinschauen, selbst wenn die allgemeinen Wertungen weniger toll aussehen.

Auch Flockers gehört zu unseren Tips. Das lustige Puzzlespiel mit den kleinen Schäfchen wirkt vielleicht recht süß und niedlich, ist aber eines der fiesesten und brutalsten Puzzlespiele die wir jemals gesehen haben. In unserem Test zu Flockers konnte das Spiel immerhin 86% abräumen, was durchaus (bei uns) im guten Bereich liegt. Wir jedenfalls haben so manches mal geschmunzelt wenn die kleinen Schäfchen zur Schlachtba…. ähhhh zum Ziel geführt worden sind. Jedenfalls sind hier wohl vor allem die Gamer der ersten Stunde gefragt die sich noch an die Nächte mit den kleinen Lemmingen erinnern, die wir damals vor den ersten Homecomputern verbracht haben und gerätselt haben wie wir diese teilweise sehr anspruchsvollen Puzzle´s lösen sollen. Aktuell kann man Flockers bereits unter 6 Euro kaufen, Grund genug mal reinzuschnuppern!

Direkt von der Gamescom 2016 kommt unser nächstes Angebot. Ride 2 ist die Fortsetzung des ultimativen Motorradrennens aus dem hause Milestone. Leider war es bei uns aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich das Spiel auf der Gamescom anzutesten, aber das Superangebot gilt auch nicht für Konsolenspieler, sondern für unsere PC spielenden Fruende! Für € 22,49,- könnt ihr das am 7.Oktober erscheinende Spiel jetzt bei Instant Gaming vorbestellen! Für diesen wirklich unschlagbaren Preis kann man durchaus einen Blick ins Spiel wagen. Wir sind der Meinung das sich alle Rennspielfreunde Ride 2 auf jeden Fall einmal anschauen sollten!

Als nächsten und letzten Mondeal möchten wir euch daran erinnern das in kürze Playstation VR erscheint. Die meisten haben sich schon damit abgefunden das sie ihr nicht alle Spiele spielen könnt wenn ihr keine Move Controller habt und haben diese entweder nachgekauft oder planen den Nachkauf noch. Was aber die wenigsten bedenken ist die Tatsache das ein gutes Headset besonders wichtig ist um das Spielgefühl deutlich zu verbessern. Nur mit einem gemütlichen Headset kann man das VR Erlebnis wirklich anständig genießen. Der Sound muss schon entsprechend auch in 3D dargestellt werden und sollte vor allem sollte das Headset weiche und große Ohrmuscheln bieten damit ihr von der Außenwelt so gut wie möglich abgeschirmt bleibt, denn nur so ist ein intensives Spielerlebnis möglich. Günstige und gute Kopfhörer gibt es wie Sand am Meer, wir haben euch die besten Angebote hier mal rausgesucht:

