Auch in diesem jahr veranstalten wir natürlich wieder mit großer Freude unseren Playstation Choice Adventskalender. Das zweite Türchen war gestern, das haben wir natürlich auch schon ausgelost und darum möchten wir euch auch die Gewinner des zweiten Türchens heute bekanntgeben. Verlost haben wir gestern wieder ein Mystery PC Spiel und einmal Batman Arkham VR für Playstation 4. Das Zufalls PC Spiel aus unserem Fundus geht heute an: „Melanie“. Das Batman Arkham VR geht an „Natascha Puhl“.

Wir danken euch allen für eure Teilnahme.

Die korrekte Lösung war übrigens: 6

Wir sehen:

Martha Wayne

Thomas Wayne

Joe Chill

Alfred

Bruce Wayne/Batman (Die gleiche Person)

Robin

Für alle die jetzt nicht gewonnen haben gehts natürlich heute gleich weiter, das dritte Türchen ist bereits geöffnet. Schaut doch gleich mal rein und gewinnt wieder tolle Preise. Wir weisen euch natürlich auch gerne auf Sonntag hin, dann greifen wir schonmal ein bisschen tiefer in den Sack, noch nicht ganz tief rein, aber es wird sich lohnen, das beste heben wir uns natürlich bis zum Schluss auf…

Bildquelle Titelbild: Pixabay CCL

Gefällt mir: Gefällt Lädt…