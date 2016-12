Die Gewinner des 12.ten Türchens

Der zwöfte Dezember war ein ganz besonderer. Wir mussten einige Preise gestern neu verlosen, aber ihr habt uns ja unseren kleinen Trick beim Gewinnspiel nicht übel genommen, sondern einiges an Humor bewiesen. Danke dafür. Natürlich konntet ihr das Ergebniss am Ende des Videos einfach ablesen, aber hättet ihr das vorher gewusst, hättet ihr euch das Ganze Video angeschaut? Ich bin ehrlich… ich hätts auch nicht gemacht 😉 Aber wir haben euch ja gesagt: „Wer das Video gesehen hat wird die Antwort wissen!“… gut das war jetzt nicht eindeutig, aber ein Hinweis… Ich liebe diese versteckten Hinweise…

Aber wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen sondern euch gleich mitteilen wer heute, bzw. gestern, gewonnen hat!

Wir hatten in der Verlosung einmal Destiny – The Collection und 3 PC Überraschungsspiele.

Hier sind die Gewinner:

… unsere Glücksfee Hasi hat heute gezogen…

Die drei PC Überraschungsspiele gehen an:

Sven Scheller, Wolfgang Reinert & Daniel Neumann

Wir gratulieren euch! Ihr bekommt jetzt gleich eine E-Mail mit euren Steam Codes

Der Hauptgewinn, einmal Destiny the Collection, mit vielen hundert Stunden Spielspaß hat unsere Glücksfee heute für Tobis Hüller gezogen, der in kürze Post von uns bekommen wird. Wir gratulieren Tobias, du wirst bestimmt eine Menge Spaß mit deinem Gewinn haben, alleine wenn wir darüber nachdenken wieviel Zeit wir in das Spiel gesteckt haben dann beneiden wir dich schon ein bisschen!

Gratulation

Für alle die jetzt nicht gewonnen haben können wir nur sagen das die besten Gewinne erst noch kommen, also dranbleiben, es lohnt sich! Hier gehts zum Türchen 13! Neuer Tag, neue Chance

