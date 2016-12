Die Gewinner der Türchen 3-11 unseres Adventskalenders 2016

Der Playstation Chocie Adventskalender ist ein alljährliches Meisterstück. Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder viele Gedanken gemacht und sehr viel Zeit genommen. Wie immer ist es dabei zu Dingen gekommen, die nicht so gelaufen sind wie wir uns das vorgestellt haben. Dadurch hat es leider ein wenig gedauert bis wir die Gewinner der vergangenen Türchen auslosen konnten. Der Arbeitsaufwand für die Türchen 3-11 also insgesamt 8 Gewinnertürchen ist leider von geplanten 4-5 Stunden für alle Türchen auf gut und gerne 30 Stunden angewachsen. Ihr könntet euch vermutlich vorstellen was das bedeutet und wieviel man dann noch nebenbei überhaupt machen kann. Deshalb sind wir umso glücklicher heute die Gewinner dieser Türchen vorstellen zu dürfen. Wenn ihr eure Namen hier findet solltet ihr eure E-Mails checken, ihr habt Post!

Türchen Nummer 3 – 1 PC Überraschungsspiel

geht an: Heiko Janßen

Türchen Nummer 4 – Playstation VR Worlds – Driveclub VR

Playstation VR Worlds geht an: Michael Bartusch

Driveclub VR geht an: Heidrun Witzel

Türchen Nummer 5 – 1 PC Überraschungsspiel

geht an: Manfred Froese

Türchen Nummer 6 – Das Nikolaustürchen

1 PC Überraschungsspiel geht an: Familie Zacharias

Das Dark Souls III Megapaket – Martin Engler (Wir benötigen noch deine Adresse)

Türchen Nummer 7 – 1 PC Überraschungsspiel

geht an: Miriam Aissaoui

Türchen Nummer 8 – 1 PC Spiel & Super Stardust Ultra VR

1 PC Spiel geht an: Dorothee Junge

Super Stardust Ultra VR geht an: Thomas von leedebur

Türchen Nummer 9 – 1 Überraschungs PC Spiel

geht an: Stevie Gtz

Türchen 10 & 11

wurden gemäß unserer Teilnahmebedingungen für ungültig erklärt, die ihr hier einsehen könnt!

Wir mussten leider den Weg gehen der uns am schwersten fällt. Gerade heute gab es so sehr viele Teilnehmer aber die Zahlen sprechen leider ein ganz anderes Bild. Wir haben um einiges mehr richtige Antworten als Teilnehmer die die Antwort wirklich kennen können. Wir sind eine kleine Seite und machen diese Gewinnspiele natürlich nie ohne Hintergedanken. Zum einen wollen wir euch eine Freude machen, zum anderen wollen wir in diesem Jahr unseren Youtube Kanal ein bisschen an die Leute bringen. Wir freuen uns immer euch einen Gewinn zustellen zu können. Jede E-Mail die wir verschicken in der ein Code ist macht uns glücklich, jedes Päckchen, jedes Paket das wir zur Post bringen macht uns auch froh, aber wir müssen diejenigen schützen die ehrlich spielen und ehrlich teilnehmen. Jeder der sich die Mühe macht und die Videos schaut um die Gewinnspielfrage beantworten zu können verdient es einen Platz im Lostopf zu bekommen. Wenn allerdings bei 250 Teilnehmern praktisch nur jeder fünfte überhaupt das Video gesehen hat dann sind die Chancen für diejenigen die hier ehrlich spielen einfach zu gering. Wir sind in diesem Jahr den Schritt gegangen das ihr per E-Mail teilnehmen könnt weil wir euch keine Formulare aufdrücken wollten die ja jeden Tag bei 15 anderen Leuten nicht funktioniert haben sollen, aber wenn das ausgenutzt wird dann können wir das nicht gelten lassen. Es wäre unfair denjenigen gegenüber die fair spielen und unsere Fragen beantworten können weil sie die Antwort kennen und nicht weil sie die Antwort irgendwo gelesen haben. Die Preise aus Türchen 10 und 11 werden in Türchen 12 nochmal verlost!

Diese Entscheidung wurde getroffen nachdem ich gerade seit gut 3 Stunden versuche die IP Adressen abzugleichen und die korrekten und fairen Teilnahmen zuzuordnen… aber ich habs aufgegeben weil ich gerade mal eine von 14 Seiten E-Mail durch habe….

… unser Apell deshalb: spielt fair!

